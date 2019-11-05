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驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

白宮正考慮撤銷部分中國商品關稅？美商務部長這樣回應

2019-11-05 18:13聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

美國商務部長羅斯5日針對美中貿易談判傳達樂觀訊息，並稱雙方會談取得很好的進展，而對於金融時報報導稱美國考慮撤回對1120億美元中國輸美商品加徵15%關稅一事，羅斯則不願證實。

羅斯在曼谷接受電話訪問時表示，談判代表原本計畫好讓美國總統川普在13日的智利APEC峰會上，跟中國大陸國家主席習近平簽署第一階段貿易協議。主辦國智利日前因國內政治騷亂臨時宣布取消主辦峰會。

羅斯說：「我們正尋找另一個地點，一旦找到地點我們將確定日期並繼續推動協議簽署。」

此外，羅斯還預期第一階段協議將能減輕企業負擔。「人們主要問題是關於時間將持續多久。他們擔心這種貿易爭端恐持續多年以及數年。我認為若解決第一階段，這將使人們鎮定下來，因他們會看到終點就在眼前。」

當被問到如何恢復企業在美中貿易戰中喪失的信心時，羅斯則把責任推給全球其他政經發展問題。他說道：「例如，歐洲有很多根本的經濟弱點，許多因英國脫歐產生的不確定性，很多拉美國家也處在動盪之中。我覺得將所有貿易問題源頭指向美中之間的談判，這有點過度簡化了。」

羅斯（左）4日在泰國曼谷東協峰會場合上跟中國總理李克強握手致意。路透
羅斯（左）4日在泰國曼谷東協峰會場合上跟中國總理李克強握手致意。路透
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