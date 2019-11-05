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插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 16:50聯合新聞網 綜合報導

美國馬里蘭州的水手炸雞，有客人因插隊購買熱門商品而遭到其他顧客刺殺。圖擷自每日郵...
美國馬里蘭州的水手炸雞，有客人因插隊購買熱門商品而遭到其他顧客刺殺。圖擷自每日郵報
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美國知名連鎖炸雞店「水手炸雞（Popeyes）」3日重新開賣炸雞漢堡大受好評，引起許多民眾爭相前去購買，但4日晚間美國馬里蘭州的水手炸雞，就有客人不滿其他人插隊，氣憤之下將對方刺死，警方目前沒有公布受害者身分，嫌犯仍在逃。

英國《每日郵報》報導，這起案件發生在4日晚間，美國馬里蘭州奧克森山的一間水手炸雞，目擊者指出受害者因為插隊引發其他人不滿，就在離開店後被人攻擊。警方也證實這名28歲的男性陳屍在停車場，身上有多處刀傷。

警方也表示，這起案件應與水手炸雞重新銷售的「炸雞漢堡」有關。該店在今年八月推出炸雞漢堡，一個要價3.99美金（約新台幣121元），但因太過熱銷導致原物料短缺而停賣，3日重新恢復銷售，吸引許多人排隊購買。

也因為各店都出現大排長龍的人潮，衝突事件不斷發生，除了馬里蘭州的兇殺案外，佛羅里達州埃倫頓郡一名男子將正在點餐的男子拖出車外，兩人便在路上扭打起來；而紐約哈林區也發生有人因為點了10個漢堡等待時間過長，而對工作人員咆哮的案例。

美國知名連鎖店水手炸雞，其熱門商品「炸雞漢堡」重新開賣，先起排隊風潮。圖擷自Tw...
美國知名連鎖店水手炸雞，其熱門商品「炸雞漢堡」重新開賣，先起排隊風潮。圖擷自Twitter Popeyes Chicken
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