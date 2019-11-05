歧視有色人種！餐館應常客要求 逼亞裔換座位犯眾怒

2019-11-05 14:27 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



芝加哥這家水牛城雞翅餐廳因涉及歧視亞裔顧客，在社群媒體引發議論。美聯社 分享 facebook

包括六個大人及12個孩子的18名亞裔與非洲裔等顧客，日前到芝加哥西郊的水牛雞翅(Buffalo Wild Wings)餐廳用餐時，竟遭該餐館人員以「鄰桌常客不想要坐在有色人種客人旁邊」為由，多次要求18人更換座位；當事人之一的一位亞裔媽媽，事發後將過程於「臉書」發文，該連鎖餐館因而犯眾怒，餐館3日晚間表示，已將涉事的多名工作人員開除。

上述餐館位於芝加哥西郊的瑞柏市(Naperville)。住在附近的亞裔媽媽瓦爾(Mary Vahl)表示，她與丈夫(Justin Vahl)、兩個兒子以及兒子的棒球隊隊友、家長共18人，10月26日到位於瑞柏市75街與59號公路交口的水牛城雞翅餐廳，為其中一位小孩慶祝生日。

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當時有一名服務生問她先生「你們是什麼族裔？」，瓦爾答「為何族裔與吃飯有關？」該服務生說，「因為鄰桌有兩名常客，他們是種族主義者，不想要跟膚色不同的人坐在一起」。

在大多數為非裔的18人拒絕以此理由換座位後不久，又有一名餐廳員工到瓦爾的桌前告訴他們，「這桌已經有人定位，我們必須要幫你們換位子」；瓦爾一行向該名餐廳人員表示，「我們不換位子」，並要求見經理，不料該服務人員表示自己就是經理。

在大人們對此要求深感不舒服之際，該餐館另一位服務經理又來到他們的餐桌前說，「你們這個大桌已經有人打電話來定位」，再度要求他們更換位子，但亞裔媽媽質疑說，他們進入餐館吃飯時，是服務生引導他們入座，且餐桌上並未放置「已預定」的牌子。

對此明顯不公平待遇，瓦爾等18人決定離開該餐館。瓦爾說，現在都已是2019年了，竟還有兩名觀念偏差的成人顧客，要求「不要坐在有膚色人種旁邊用餐」，更離譜的是還有餐館工作人員以此理由「要求」顧客換位。

瓦爾的貼文引起廣泛迴響，輿論也一面倒譴責該餐館的不當處置，水牛雞翅餐館發言人庫德拉塔(Clarie Kudlata)3日表示，該連鎖餐館絕不容許任何歧視存在，也非常重視該事件；經過內部調查，餐館已開除多名涉案人員。

瑞柏市距離芝加哥車程約40分鐘，由於學區佳、房價合理，吸引許多華人居住，該市居民人數超過10萬，其中亞裔占近18%。