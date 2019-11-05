「滾回你自己國家」秘魯移民被潑電池酸液、臉部燒傷

2019-11-05 14:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合4日電



來自秘魯的歸化移民維萊拉茲(Mahud Villalaz)遭潑電池酸液，臉上燒傷。美聯社 分享 facebook

一個來自秘魯的歸化移民在威斯康辛州與一名白人男子發生口角，結果臉上被潑電池酸液，對方還叫他「滾回你的國家」；潑酸男子已被逮捕，警方並以仇恨犯罪進行調查。

42歲的維萊拉茲(Mahud Villalaz)19年前從秘魯來美，現為公民。他說，他2日在街邊停車時與人爭吵，對方對他進行種族主義攻擊，接著又以反移民的腔調，指他是無證移民，讓他滾出美國。

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一家餐館的監視器顯示，白人男子先是手指著維萊拉茲，然後把電池酸潑過去，維萊拉茲疼得直叫，面部形成了二度燒傷。

密爾瓦基警方3日將61歲的白人男子逮捕，指控他嚴重攻擊，但沒透露他的姓名。

維萊拉茲是把車停在一家墨西哥餐館前的巴士車道，然後一名白人男子過來說：「你不能停在這，這是非法的」，雙方隨起爭執，白人男子說：「你為何到這裡入侵我的國家。」

維萊拉茲沒理會白人男子的冒犯，把車挪開後回到餐館，見白人男子也在，拿著一個啤酒瓶等著他。

白人男子對維萊拉茲說，你剛來美國，還是無證移民。接著他開始潑電池酸液，當時維萊拉茲剛扭過頭，電池酸液被潑到他的左臉，落在衣服上的電池酸液燃起了火。維萊拉茲說，感覺像是臉部在燃燒，睜不開眼，他疼得大叫。白人男子潑完後，抓起瓶子揚長而去。

維萊拉茲住院18個小時，被燒的面部落下疤痕，次日出院時，左臉頰、左耳和脖頸上還有明顯的燒傷痕跡，他的左眼發紅，視力模糊。

維萊拉茲說，他是仇恨犯罪的受害人，由於他的塊頭大，通常不會輕易怕人，這種經歷是他一生的第一次，很像遇到恐怖攻擊，如今他也有點害怕，感到不安全。他說：「他為自己是個美國人而感到害怕，為在自己的國家不能受到保護而害怕。」