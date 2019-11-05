買感冒藥被追問身分 波多黎各學生淚光閃閃

2019-11-05 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合4日電



印第安納州一名工程系學生說，他到當地CVS藥房買非處方感冒藥時，因所持的是波多黎各駕照，被一名店員追問移民身分。

普度大學(Purdue University)三年級生皮亞諾(Jose Guzman Payano)說，他10月25日去西拉法葉市(West Lafayette)一間CVS門店購買「Mucinex」來治療鼻塞和咽喉痛，當他使用自助結帳機付款時，一名店員要求他出示身分證。

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皮亞諾自2017年以來一直住在大學城，他拿出了波多黎各身分證後，該名女收銀員無動於衷。

皮亞諾說：「她說需要看簽證，我試圖解釋波多黎各是美國的一部分，我不需要簽證或任何文件，她只重複說了三遍同樣的話。」

後來，皮亞諾出示美國護照，但仍被拒絕，這次她說在出售前要核實他的移民身分。

皮亞諾說：「當我明白發生了什麼事時，覺得沒必要談下去。」

他說，後來一個朋友帶他到一家超市買了那種藥，雖然也要出示證件，但購買前不必回答任何問題。

皮亞諾接受當地電視台訪問時目帶淚光的說，這次經歷令他難過。

他說：「我覺得波多黎各人一直被視為二等公民，尤其是在必須出示駕照的時候。」

與此同時，CVS發言人在一份聲明中說，CVS的代表已為這起「個別事件」向皮亞諾及其母親道歉，此事將使CVS所有員工再接受訓練。

該聲明說：「在購買需要出示身分證的產品時，我們絕對承認波多黎各駕照是一種有效的美國身分證明。」

皮亞諾母親在臉書(Facebook)發表了一篇冗長的文章，講述兒子的經歷，稱他的波多黎各駕照被錯誤地拒絕後，沒必要出示護照。

她在文中說：「什麼原因致使這名雇員要求他出示簽證？是他的口音嗎？是他的膚色嗎？是駕照上的波多黎各旗幟嗎？無論什麼原因促使她歧視我的兒子，都確實具體表現了美國今天的錯誤。」