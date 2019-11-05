川普再推新政策！ 政庇入境不滿1年將禁止工作

2019-11-05 14:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



川普政府對尋求庇護的人設限，入境不到一年者不發工作許可。圖為在墨西哥排隊等候申請美國庇護的中美洲移民。 路透社 分享 facebook

國土安全部官員說，川普政府準備在本周推出新的措施，限制尋求庇護者在美國工作的能力，藉此進一步阻止他們進入美國。

國家廣播公司說，這項尚未定案的新計畫，將規定尋求庇護者必須進入美國至少滿一年，才能申請工作許可。

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根據原來的準則，外國人提出庇護申請150天後就可以申請工作許可，使他們在等待移民法官做決定期間能夠工作。由於等待移民法庭處理的積案太多，這種申請現在得拖上將近兩年才能獲得裁決。

據悉新政策是針對向美國尋求庇護的墨西哥家庭。自2014年以來，向美國尋求庇護的移民絕大多數來自中美洲，可是自今年5月以來中美洲移民減少，墨西哥移民卻有增無減。

BuzzFeed新聞網站率先報導川普政府打算不向尋求庇護者提供工作許可。目前考慮的政策略微放寬，只禁止在一年內給予工作許可。但是，維權者宣稱這仍將迫使移民非法打工。

川普政府把向美國尋求庇護的墨西哥人增加，歸咎於無法對墨西哥人施行「留在墨西哥」政策。根據與墨西哥政府達成的協議，向美國尋求庇護的中美洲移民會被送回墨西哥，等法庭開庭審理他們的申請。這對中美洲移民發出強烈的遏止信息，可是尋求庇護的墨西哥人仍獲准進入美國。

國安部官員說，支持新方案的人認為延長這些墨西哥人等待工作許可的時間，有助於遏止他們到美國。海關及邊境保護局早已對申請庇護的墨西哥人限制每天的入境人數，導致他們面對冗長的等待。

川普政府的國安部曾試圖以各種方法限制申請庇護者，包括規定經由第三國到美國的人，必須在當地提出申請，否則就失去申請庇護資格。聯邦最高法院最近准許施行這種政策，可是移民團體繼續在較低級法庭據理力爭。