反亞裔仇恨犯罪？ 佛州華人餐館遭惡意破壞

2019-11-05 14:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



佛州勞德岱保的大紅門中餐廳，遭當地市府檢查員歧視，上法院爭取公道。(Local 10電視新聞) 分享 facebook

佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale )一家華人餐館的老闆，因市政府檢查員濫開罰單，控告市政府以及這個涉嫌種族歧視的檢查員，結果餐館3日凌晨卻遭到惡意破壞。餐館老闆認為這可能是仇恨犯罪。

原告律師皮濟說，紅門亞洲餐館(Red Door Asian Bistro)大紅門旁邊的玻璃窗在3日凌晨1時左右被打碎。他說，不知是誰破壞的，以及窗戶是怎麼被打破的都還不明。

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曾任邁阿密湖市長的皮濟(Michael Pizzi)說：「我已要求警方把這個事件列為反亞裔仇恨犯罪進行調查。這絕非巧合，顯然有人企圖警告餐館老闆。」

「邁阿密前鋒報」說，勞德岱堡警方拒絕置評，市政府也尚未回應媒體查詢。

皮濟說，餐館的一個老闆劉東尼(Tony Liu，音譯)最近回中國探親，日前才返回佛羅里達州，現在卻擔心人身安全。

劉東尼擁有幾家混搭式亞洲餐館，陽光島灘的川普國際海灘休閒設施也有一家。

劉東尼與合夥人Tony Asta在今年5月提出告訴，指稱勞德岱堡市政府原來的首席機械檢查員岡薩雷斯(Robert Gonzalez)一再用反亞裔語言羞辱劉東尼，包括使用種族歧視字眼，要求賠償500萬元。

告訴中說，他們準備開餐館時，鞏薩雷斯就找上門並宣稱「紐約的中國佬(ch---)不能叫我怎麼做事」，而且不等餐館開張就開了「紅旗」通告，宣稱燒烤桌上的排煙罩沒有認證許可。

連他們證明排煙罩完全合乎法規，餐館也在去年5月開張後，岡薩雷斯還企圖不說明理由就撤銷機械許可。

岡薩雷斯否認這些指控，市政府也要求法官駁回這些指控。

皮濟說，他相信餐館遭到惡意破壞，是因為媒體最近報導這項官司。他說：「這顯然是對告訴和有關報導的反應。」

他表示情況很令人害怕，不過餐館不會就此關閉。他說，紅門會繼續營業，他們也會繼續生意興隆，不會就此離去。