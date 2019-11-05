影／男子酒醉跌落月台 捷運員工千鈞一髮拉人救命

2019-11-05 12:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國加州舊金山3日，一名男子酒醉不小心跌落捷運月台，幸好當時一名在場員工目擊，在列車進站前立刻衝上去，及時將落軌男子拉回月台。舊金山灣區捷運系統（Bay Area Rapid Transit、BART）公司隨後釋出這段驚人畫面。

這起意外發生在捷運奧克蘭競技場站，BART月台主管約翰·歐康納（John O'Connor）當時正在支援控管一場運動賽事後的人潮。曝光畫面可見，一名非裔男子沿著月台邊緣搖搖晃晃的走著，結果一個不小心踩空，瞬間摔下月台，而在不遠處，列車正以逾時速48公里進站。

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男子想爬回月台，卻因為酒醉而力不從心。這時，BART月台主管約翰·歐康納（John O'Connor）一個箭步上前，抓住男子的肩膀就往上拉，在捷運開過去的瞬間，帶著男子一同滾回月台上，救了他一命。

在BART服務長達24年的歐康納事後受訪表示，「老實說 我想捷運會把他切成兩半，我不想看到這男子喪命，所以我就這樣做了。我只是很感謝上帝，我當時人在那裡。」

東尼·巴迪拉（Tony Badilla）當時人就在現場，親眼目睹歐康納救人全程，並表示這起事件能平安落幕，全都要感謝歐康納對月台上事務的關注與關心。巴迪拉也拍攝到，事後歐康納擁抱這名男子，而顯然驚魂未定的男子，也激動回擁他的救命恩人，周遭民眾也紛紛上前表示關心。