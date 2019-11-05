緝毒署警告：墨毒梟大量製造芬太尼 分銷北美

2019-11-05 14:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合4日電



聯邦緝毒署(DEA)4日警告說，墨西哥毒梟在墨國製造大量含有芬太尼成分的假藥，在北美地區分銷。

緝毒署表示，根據緝毒人員對今年1至3月起獲的假藥進行化驗，發現27%的假藥中含有致命劑量的芬太尼。芬太尼是一種合成鴉片，導致美國每天平均死亡130人。政府統計顯示，芬太尼導致的死亡人數比其他任何藥物都多。

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緝毒署代署長狄龍(Uttam Dhillon)說，墨西哥毒梟把用芬太尼製成的大量假藥送到美國銷售。他表示，芬太尼和用芬太尼製成的海洛因，每年奪走美國成千上萬條人命。

芬太尼的藥力是海洛因的50倍，只需數毫克就可致人於死地。緝毒署認為，芬太尼的致命劑量是兩毫克，但兩毫克能否致人死亡，也與人的體質、體重、承受力和是否第一次使用等因素有關。

中國是美國芬太尼市場的最大供應商，中國今年5月禁止芬太尼外銷後，受到川普政府讚揚。但專家認為，中國可在其他國家繼續製造芬太尼，如墨西哥等國。

緝毒署紐約緝毒人員表示，街頭販售的含有芬太尼成分的假藥最危險，因為是人造、價廉和可無限供貨，導致每四個服用者就有一人死亡，這對紐約是個嚴重警訊。緝毒人員呼籲，家長應與子女交流，講清芬太尼的危害。