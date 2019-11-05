日裔捕手戴上MAGA帽 川普興奮熊抱 挨批珍娜傑克森遭摸胸翻版

2019-11-05 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合4日電



華盛頓國民隊日裔老將鈴木清戴上「讓美國再次偉大」(MAGA)紅帽，讓川普總統超興奮。川普先將手搭在鈴木清肩上，再從身後熊抱他。美聯社 分享 facebook

華盛頓國民隊(Washington Nationals)4日應邀造訪白宮，擊出致勝陽春砲的日裔老將捕手鈴木清(Kurt Suzuki)上台，突然戴上「讓美國再次偉大」(MAGA)紅帽，讓川普總統超興奮；川普先將手搭在他肩上，再從身後熊抱他，又拍拍他的肩膀，離開一會兒與第一夫人梅蘭妮亞寒暄後，再回頭與他握手。

不過，川普熊抱鈴木清的模樣，宛如著名歌手珍娜傑克森(Janet Jackson)1993年的滾石(Rolling Stone)雜誌封面遭摸胸翻版，招致批評。

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國民隊贏得隊史首座世界大賽(World Series)冠軍後，2日在華府慶功遊行，4日應邀前往白宮接受川普表揚。

川普在南草坪向約5300名觀眾發表演說，並邀請鈴木清上台；鈴木清走上台，快接近講台時，突然戴起川普招牌的MAGA紅帽；川普興奮之情溢於言表，先是高舉雙手表示驚訝，隨後將講台中央位置讓給鈴木清；鈴木清則高舉雙手向民眾致意；此時，川普先拍拍鈴木清的肩膀，隨著從身後熊抱他，雙手正巧落在鈴木清厚實的胸膛上。

鈴木清說：「我愛你們，我愛你們，謝謝。」

川普抱過他後，再拍拍他的肩，向笑開懷的觀眾說：「看他做得好事，我不知道這會發生。」

川普感謝國民隊在這個賽季擄獲「各地球迷的心」，「美國人愛上國民隊，這是他們想談論的，還有彈劾；我更喜歡國民隊了。」

川普接著說：「你們提醒了我們，棒球才是真正的美國娛樂。」

國民隊一壘手辛默曼(Ryan Zimmerman)送川普一件45號球衣，象徵美國第45任總統。

辛默曼說：「這是我們永遠不會忘記的至高榮譽，感謝川普維護我國每個人的安全，並持續讓美國成為全球最偉大的居住地。」

大多數國民隊球員出席白宮表揚活動，這對川普時代的分裂傳統而言，堪稱劃時代的分水嶺。

但也有例外，國民隊投手杜利托(Sean Doolittle)上周末表示，不會出席白宮表揚活動，因為川普的措辭、杜利托愛妻致力協助敘利亞難民的工作，以及他對LGBTQ社群等社會議題的支持等，均與川普的政策和理念相悖。