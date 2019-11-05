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14州拒擴大白卡 居民付出健康代價

2019-11-05 13:56世界日報 編譯郭宣含／綜合4日電

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)調查，密西西比等14個州拒絕擴大俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)，自2012年醫療成本大幅提升，這些州有數百萬名沒有健保的國人只好負債求醫或拒不看病，不僅提高國民健康風險，也使部分醫院跟著關門大吉。

密西西比州居民維拉斯科(Darlene Velasco)的收入無法負擔治療第二型糖尿病的費用或者支付私人健保，而且時薪13.5元也高出申請白卡的資格；糖尿病多年未治療，結果就是45歲的維拉斯科5月被宣告失明，她坦言生活並不輕鬆。

「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)曾提供機會擴大健康照護，但密西西比州等14州拒絕擴大白卡，自2012年每年放棄聯邦政府約10億元的補助金。

選擇擴大白卡的州在2020年前必須提供等同10%的經費，對密西西比州而言，這等於一年要支出一億元，共和黨議員認為這會損害該州經濟。

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)，密西西比州有健保者比率在全國50州排名第45名，約10萬人有健保落差。未擴大白卡的14州中，共有250萬名成人有健保落差。

不過NBC指出，雖然這些州的議員認為擴大白卡會增加支出為由反對，但其實在2012年後這些州的支出巨幅提升。

預算與政策重點研究中心分析師克羅斯-科爾(Jesse Cross-Call)表示，州白卡支出持續上升，主要原因在於處方簽藥物、老年人口、身障等其他健康照護成本，但這並非因為擴大白卡的關係。

支持擴大白卡者和健康照護專家指出，缺乏健保使民眾現入健康風險，尤其是郊區，一部分是因為醫院必須提供無償服務，這恐危及醫院收支並導致部分醫院關門；擴大白卡的州反而可見醫院倒閉率下降。

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