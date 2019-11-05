破紀錄！ 1天462囚犯 獲減刑出獄

2019-11-05 13:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合4日電



奧克拉荷馬州有400多名囚犯減刑，4日提早獲釋。圖為部分獲釋的女囚欣喜走出監獄。美聯社 分享 facebook

奧克拉荷馬州有400多名囚犯4日提早獲釋，州長辦公室稱這是美國歷史上最多人在一天內獲減刑出獄。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，奧克拉荷馬州的赦免和假釋委員會1日批准這項減刑計畫，並呈交州長史提特(Kevin Stitt)。該委員會一致通過建議為527名州囚犯減刑，其中462人於4日出獄，另有65人仍被囚禁。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

該委員會的總監比克利(Steve Bickley)1日在聲明中說：「藉著這次投票，我們正履行奧克拉荷馬州的意願。但從第一天起，該計畫的目標不僅是釋放低級別、非暴力罪犯，而且還使他們成功地重返社會。」

共和黨籍的史提特提倡刑事司法改革，並承諾消除使奧克拉荷馬州成為各州監禁率最高的政策。在1日的記者會上，史提特讚揚給予全州數百人「第二次機會」的決定。

史提特在一份聲明中說：「這標誌著奧克拉荷馬州人希望專注於州府的努力，協助非暴力罪犯在人生中取得更好成果的一個重要里程碑。」

他補充說：「奧克拉荷馬州的囚犯可以獲得歷史性的減刑，全是因州府機構、民選官員和合作組織把政治擱置一旁，共同努力所致。」

州官員在監獄外的一個大帳篷下向囚犯講話，祝他們在人生下一個階段開始時有好運。當囚犯和他們的親人在鼓掌和歡呼時，整個地方顯而易見的充滿喜樂。

州府還確保獲釋的囚犯取得州簽發的駕照或身分證，這些證件對於釋囚開始重返社會，申請工作和尋找住屋十分重要。