喬州推擴大白卡 但須工作、繳保費

2019-11-05 13:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合4日電



喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)4日宣布擴大醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，將包括有工作能力的最貧窮成年人，凡是收入水平不到聯邦貧困線的無保窮人都可領到Medicaid援助，但條件是每月必須工作、當義工、接受職業培訓或上學至少80個小時，同時還要繳納保費。

聯邦貧困線的標準是個人年收入不到1萬2500元，喬州的Medicaid擴大計畫比其他州的限制更多，州長辦公室表示，他們的擴大計畫是保守性的改革，反映出喬州尊重工作和強調個人責任的價值觀。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

坎普表示，擴大Medicaid不是免費午餐，勤勞工作的喬州人只要符合條件就可參加，因為擴大Medicaid計畫是一條途徑，將為他們提供更高收入、更多機遇和更健康的未來。

阿肯色和肯塔基州要求參加Medicaid計畫的人必須工作，今年3月被聯邦法官封殺，認為這一要求損害了為窮人提供健保的宗旨，聯邦上訴法院也對必須工作的要求提出強烈質疑。

參加Medicaid擴大計畫的人是否必須工作，川普政府允許各州自行決定。批評者說，許多人進入職場有困難，包括身體不許可和看顧家人的責任，要求工作加重了他們的負擔。但支持者認為，工作可使身體更強健，並有更好的就業，從而獲得更好的保險。全國近20個州都規定必須工作，但程度有所不同。

喬治亞是沒有全面擴大Medicaid的14個州之一，州府表示，如果全面擴大，前五年將花費15億元納稅人的錢。

擴大Medicaid計畫是由聯邦和各州共同出資，州長辦公室表示，喬州將為聯邦提供的資助提供90%的匹配金，州府第一年的費用將是1000萬元。

支持者表示，全面擴大Medicaid可使50萬喬州民眾受益，州長辦公室預計第五年將覆蓋5萬2000多人。