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稱遭川普強暴反被指撒謊 女作家告誹謗

2019-11-05 13:45世界日報 編譯黃秀媛／綜合4日電

自稱20多年前曾遭川普強暴的專欄作家珍‧卡若爾 (Jean Carroll)，因川普指她撒謊，宣稱他根本沒見過她，4日在紐約提出告訴，指控川普毀謗。

在雜誌寫專欄幫人指點迷津的卡若爾宣稱，川普否認她的性攻擊說法，對她的聲譽和事業造成損害。

她說：「在我終於有勇氣說出遭到攻擊之事時，他卻詆毀我的人格，指控我為了個人利益撒謊，甚至侮辱我的外表。」

現年75歲的卡若爾今年稍早出版回憶錄，描述她1990年代中期在曼哈頓Bergdorf Goodman百貨公司偶遇川普，而川普請她幫忙為一個女友選購內衣，卻在試衣間強暴她。

川普宣稱他根本不認得卡若爾，並指責她「根本在撒謊」。他說：「第一，她不是我喜歡的典型。第二，根本沒有這種事。」

長期為女性雜誌「Elle」寫專欄的卡若爾，表示她當時擔心引起不利後果，因此沒有報警。

川普指責卡洛爾為了賣書捏造故事，並否認兩人見過面，雖然媒體刊出他們1980年代在派對交談的照片。川普指出照片中他背對著鏡頭，根本證明不了什麼，並宣稱她的備忘錄應放在虛構小說類別。

卡若爾提出27頁訴狀，指控川普存心撒謊，在全國媒體污損她的人格、誠信和尊嚴，並要求川普收回他說的話和賠償她受到的損害。

她推文說：「我是為每一個曾遭到騷擾、攻擊、被迫噤聲，或是說出來後卻遭到羞辱、革職、嘲笑和蔑視的女性提出告訴。」

她說：「在這個國家沒有任何人能高於法律，包括總統。」

白宮發言人則回應說，卡若爾因總統面對不實指控為自己辯護而告總統，「我猜想因為她的書不賺錢，她想用別的方式撈錢」。

川普

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