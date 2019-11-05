稱遭川普強暴反被指撒謊 女作家告誹謗

2019-11-05 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



自稱20多年前曾遭川普強暴的專欄作家珍‧卡若爾 (Jean Carroll)，因川普指她撒謊，宣稱他根本沒見過她，4日在紐約提出告訴，指控川普毀謗。

在雜誌寫專欄幫人指點迷津的卡若爾宣稱，川普否認她的性攻擊說法，對她的聲譽和事業造成損害。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她說：「在我終於有勇氣說出遭到攻擊之事時，他卻詆毀我的人格，指控我為了個人利益撒謊，甚至侮辱我的外表。」

現年75歲的卡若爾今年稍早出版回憶錄，描述她1990年代中期在曼哈頓Bergdorf Goodman百貨公司偶遇川普，而川普請她幫忙為一個女友選購內衣，卻在試衣間強暴她。

川普宣稱他根本不認得卡若爾，並指責她「根本在撒謊」。他說：「第一，她不是我喜歡的典型。第二，根本沒有這種事。」

長期為女性雜誌「Elle」寫專欄的卡若爾，表示她當時擔心引起不利後果，因此沒有報警。

川普指責卡洛爾為了賣書捏造故事，並否認兩人見過面，雖然媒體刊出他們1980年代在派對交談的照片。川普指出照片中他背對著鏡頭，根本證明不了什麼，並宣稱她的備忘錄應放在虛構小說類別。

卡若爾提出27頁訴狀，指控川普存心撒謊，在全國媒體污損她的人格、誠信和尊嚴，並要求川普收回他說的話和賠償她受到的損害。

她推文說：「我是為每一個曾遭到騷擾、攻擊、被迫噤聲，或是說出來後卻遭到羞辱、革職、嘲笑和蔑視的女性提出告訴。」

她說：「在這個國家沒有任何人能高於法律，包括總統。」

白宮發言人則回應說，卡若爾因總統面對不實指控為自己辯護而告總統，「我猜想因為她的書不賺錢，她想用別的方式撈錢」。