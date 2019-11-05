沙門氏菌感染爆發 CDC：與牛絞肉有關

2019-11-05 13:17 世界日報 編譯吳日君／綜合4日電



聯邦疾病防治中心指出，美國近幾個月內在多個州爆發沙門氏菌感染，與牛絞肉有關。(Getty Images) 分享 facebook

聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，美國近數個月內在多個州爆發沙門氏菌感染，8月及9月已造成一人死亡、十人生病不適。包括加州、科羅拉多州、堪薩斯州、德州、愛荷華州、奧克拉荷馬州皆通報有沙門氏菌病例。CDC已發出檢查通知，這次沙門氏菌感染爆發，與牛絞肉有關。

CDC表示，這次爆發的都柏林沙門氏菌株(This strain of Salmonella Dublin)，是比傳統典型菌株更劇烈的菌種。然而，尚未確認菌株是來自哪家牛絞肉供應商。

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衛生當局表示，可能還有更多未通報沙門氏菌感染病例，「感染尚未通報，是因為從病菌感染到發病，還需要時間。」據了解，沙門氏菌從感染到發病通報，可能最多需要四周時間。

CDC警告，民眾在家或餐館食用牛絞肉之前，必須將牛絞肉內部溫度加熱至160度。也建議生牛肉處理人員在接觸肉品之後，必須用肥皂和水洗手至少20秒。任何暴露或接觸到生牛肉表面或器皿，都須加以清潔。

儘管出現沙門氏菌感染病例，CDC並未建議消費者停止食用徹底煮熟的牛絞肉，也沒有在此時禁止零售商出售牛絞肉。大多數感染沙門氏菌而生病的患者，會在受到感染的六小時到四天期間內，出現腹瀉、發燒、腹部絞痛等症狀。病症通常會持續四到七天，大部分人無需治療即可自行痊癒。