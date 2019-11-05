新墨州邊界巡邏員 擊斃1偷渡客

2019-11-05 13:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合4日電



新墨西哥州一名邊界巡邏隊員4日試圖制止一批非法越境者進入美國，在見到其中一個男子逃跑後追擊，並在對方拔槍射擊後開槍將其擊斃。

新墨州州警說，兩名巡邏隊員發現四個人在距美墨邊界約一哩的地方，便向他們走去，看到其中一人拔腿奔跑後，兩人開始追去。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

州警發言人威爾遜(Ray Wilson)說，在雙方的徒步追擊中，嫌疑人向兩名巡邏隊員開槍，其中一個巡邏隊員開槍還擊，打中了這名男子，送醫後不治身亡，但巡邏隊員沒有受傷。

州警表示，事發地點在新墨州的Sunland公園鎮，該鎮距德州的艾爾巴索很近，屬於艾爾巴索的郊區。

邊界巡邏隊說，四人中的另外三人被捕，但目前不清楚他們面臨何種控罪。

警方仍在確定死者的身分，開槍巡邏隊員的姓名沒有公布，海關與邊境保護局(CBP)的有關部門在對這起事件進行內部調查。聯邦調查局(FBI)的新墨州阿布奎基辦公室表示，他們也在調查，但拒絕說明對開槍的巡邏隊員如何處理。

事發後，警方封鎖了現場，在數輛車之間拉起警戒線，並關閉了Sunland公園鎮的一條主要公路，路邊的一個修車廠和車行也被關閉。