新墨州邊界巡邏員 擊斃1偷渡客
2019-11-05 13:13
世界日報 編譯孫梁
／綜合4日電
新墨西哥州一名邊界巡邏隊員4日試圖制止一批非法越境者進入美國，在見到其中一個男子逃跑後追擊，並在對方拔槍射擊後開槍將其擊斃。
新墨州州警說，兩名巡邏隊員發現四個人在距美墨邊界約一哩的地方，便向他們走去，看到其中一人拔腿奔跑後，兩人開始追去。
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州警發言人威爾遜(Ray Wilson)說，在雙方的徒步追擊中，嫌疑人向兩名巡邏隊員開槍，其中一個巡邏隊員開槍還擊，打中了這名男子，送醫後不治身亡，但巡邏隊員沒有受傷。
州警表示，事發地點在新墨州的Sunland公園鎮，該鎮距德州的艾爾巴索很近，屬於艾爾巴索的郊區。
邊界巡邏隊說，四人中的另外三人被捕，但目前不清楚他們面臨何種控罪。
警方仍在確定死者的身分，開槍巡邏隊員的姓名沒有公布，海關與邊境保護局(CBP)的有關部門在對這起事件進行內部調查。聯邦調查局(FBI)的新墨州阿布奎基辦公室表示，他們也在調查，但拒絕說明對開槍的巡邏隊員如何處理。
事發後，警方封鎖了現場，在數輛車之間拉起警戒線，並關閉了Sunland公園鎮的一條主要公路，路邊的一個修車廠和車行也被關閉。
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