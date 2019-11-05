尋找在伊朗失蹤FBI探員 懸賞加碼2000萬元

2019-11-05 12:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合4日電



國務院4日宣布懸賞高達2000萬元，以獲取前聯邦調查局(FBI)探員李文森(Robert Levinson)的信息，他2007年在伊朗失蹤。此外，並對伊朗領導層實施新制裁，因隨著駐伊朗美國大使館被侵占40周年，雙方關係進一步惡化。

美聯社報導，正當伊朗表示將其生產核燃料的先進離心機數量增加一倍，以縮短時間之際，有助解決李文森失蹤之謎的重賞，以及這項新制裁出爐。專家相信，伊朗需要足夠的材料來製造核武。

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國務院聲稱，李文森是在伊朗政權參與下被扣為人質，伊朗政府從未承認逮捕他。由於FBI先前已懸紅500萬元，倘若有人能夠提供李文森的信息，就可獲得共計2500萬元獎金。

在新的懸賞宣布後，李文森的家人在聲明中說：「這是1979年52名美國人被劫持為人質和被扣押了444天的40周年日子，李文森被扣押的時間已超過10倍，持續了4624天。李文森必須回家，伊朗必須結束劫持人質的政策。」

高級官員藉著這個周年日子呼籲德黑蘭釋放所有失蹤和被錯誤拘留的美國人，包括李文森、美籍華人王夕越和納馬齊等人。

財政部說，現已對九個人採取行動，以阻止資金流向哈米尼(Khamenei)的軍事和外交顧問的影子網絡，後者被懷疑壓迫伊朗人民和支持武裝分子。

這項制裁針對哈米尼辦公室、武裝部隊和司法部門人員。其中兩人與1983年美國陸戰隊在貝魯特遭炸彈襲擊，造成241名美國人死亡，以及與1994年阿根廷以色列互助協會的爆炸事件有關。