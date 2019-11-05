「老公被打女兒被抓」孕婦持步槍反擊 入室搶匪1死1逃

2019-11-05 13:07 世界日報 編譯樊蕙／綜合4日電



34歲的金恩被入室搶劫的的歹徒用槍擊打，11歲的女兒也被抓住；金恩懷孕八個月的妻子用一支AR-15步槍，擊斃一名入侵者。(BayNews9電視台截圖) 分享 facebook

佛羅里達州利西亞(Lithia)一處民宅10月30日晚間約9時遭2名蒙面武裝男子闖入屋內企圖搶劫錢財，屋內男主人、34歲的金恩(Jeremy King)被歹徒用槍敲打，11歲的女兒也被抓住；31歲的女主人是一名懷孕8個月的孕婦，隨即持一支AR-15攻擊步槍擊斃其中一名入侵者。

警方說，事發當時，金恩向歹徒解釋家裡沒有值錢的東西給他們，女兒卻被抓住，然後其中一名歹徒開始用槍毆打他，另一人名持續踢他頭部。

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妻子從後方浴室出來察看情況，其中一名歹徒還朝她開了數槍，她迅速抓起AR-15步槍反擊；金恩說：「當歹徒走到後門進入她的視線，她就開始攻擊他；他逃出後門約200呎外的水溝時，我太太就開槍了。」

妻子用AR-15步槍對這名欲逃跑的歹徒開了一槍，警方趕到時發現他已經陳屍在水溝裡。

金恩被緊急送醫後傷勢穩定，攻擊卻造成他眼窩骨折、鼻骨骨折、腦震盪，頭部縫了20針及3根縫合釘以縫合傷口；他說並不知道2名歹徒是誰，更不知道自家為何成為搶劫目標。

金恩說：「歹徒拿著2把普通手槍，被我家的AR-15步槍制伏了；我太太扭轉了局勢，阻止他們殺害我。」

警長辦公室證實，金恩妻子使用的AR-15步槍為合法持有。

另一名武裝男子目前仍在逃，警方正在調查他的下落；警方稱，目前針對在逃嫌犯掌握資訊相當有限，據信是一名非裔男子，犯案後駕車逃逸，卻沒有任何其他關於他或其坐駕的資訊；警方呼籲民眾提供線索。