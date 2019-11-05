想炸猶太會堂…白人至上主義者被臥底FBI探員逮捕

2019-11-05 13:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合4日電



白上至上主義者霍爾澤。(美聯社) 分享 facebook

一名白人至上主義者因涉嫌計畫在科羅拉多州炸毀一座歷史悠久的猶太會堂，上周被聯邦調查局(FBI)探員逮捕。

27歲的霍爾澤(Richard Holzer)1日被捕，當時FBI臥底探員偽稱買給他兩枚土製炸彈，用來炸毀普耶布羅市(Pueblo)的以馬內利會堂(Temple Emanuel)。

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探員稱，霍爾澤形容炸藥「絕對燦爛」，並說，他們應在通宵時分進行襲擊，以免引起警方注意。

霍爾澤被指控策畫他所稱的「種族聖戰」，摧毀該猶太會堂。

聲稱是支持白人至上女性的一名FBI臥底探員，9月透過臉書(Facebook)與霍爾澤聯繫後，FBI開始對他展開調查。

據稱他告訴該探員，他曾經是三K黨成員，但現在是光頭黨成員。

霍爾澤被指控對該臥底探員說，他想毒害該猶太會堂的成員。

據稱他還向該探員發送了身穿白人至上主義標誌衣服的圖片，以及納粹黨的宣傳錄像。他還聲稱去年付錢給一名墨西哥廚師，把砷放入水管中，毒害該猶太會堂的成員。

FBI說，他們監視霍爾澤多個臉書帳戶，發現他涉嫌與多名白人至上主義者談論襲擊猶太人團體的計畫。

他9月時告訴一名臉書用戶，「我但願大屠殺真的會發生...他們需要死。」

霍爾澤4日出庭時被控一項企圖使用炸藥和火，強行妨礙宗教活動的罪名。

以馬內利會堂於1900年建成，是科羅拉多州第二古老的猶太會堂。

大約30個家庭在這裡聚會，還有來自丹佛的一名拉比，他每月兩次到普耶布羅市。