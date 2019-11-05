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美國川普政府宣布 正式啟動退出巴黎協定程序

2019-11-05 05:37聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國川普政府4日宣布，正式啟動退出巴黎氣候協定的程序；根據規定，退出過程需一年時間。

根據巴黎氣候協定，締約方可以自協定生效日起三年後的任何時間退出，並於保管人收到通知日起一年後生效；巴黎氣候協定於2016年11月4日生效，因此美國最早可正式啟動退出協定的程序為2019年11月4日。

美國國務院4日發布國務卿龐培歐的聲明表示，美國今天啟動退出巴黎協定的程序；根據規定，美方向聯合國提交退出協定的正式通知，於提交通知一年後生效。

聲明指出，正如總統川普2017年6月1日發表的談話，他決定退出巴黎協定，因為美方根據協定所做的承諾，對美國勞工、企業與納稅人造成不公平的經濟負擔。

國務院表示，美方將繼續與全球夥伴合作，以增進對氣候變化影響的抵禦能力，以及準備並應對自然災害；美國將繼續研發、創新並發展經濟，同時減排，並擴大協助全球的友人與夥伴。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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巴黎氣候協定國務院

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