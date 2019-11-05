加州范杜拉大火受控 居民返家

2019-11-05 02:00 世界日報 編譯組／綜合報導



10月30日發生的瑪麗亞山火，至3日為止控制50%，民眾已重返家園。(KTLA) 分享 facebook

隨著聖塔安那焚風（Santa Ana wind）趨緩與消防人員努力下，位於范杜拉縣的聖他保羅（Santa Paula）瑪麗亞大火（Maria Fire）至3日為止，已控制50%，災區附近先前被迫撤離家園的民眾，也於2日返回家園。

10月31日傍晚6時15分發生的瑪麗亞大火，位於聖他保羅、Somis與范杜拉縣東部地區，在每小時達30哩的乾燥風速與炎熱天候助長下迅速蔓延，1日焚燒面積迅速累積逾8700畝，當局也關閉學校並疏散約8000名居民。至當天晚間，燒毀10萬7000畝，然隨後相關單位下修為9412畝。

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至3日為止，野火共燒毀9412畝，焚毀兩棟建築物，至2日晚間控制30%後，消防人員通宵達旦，逐漸撲滅剩餘熱點，至3日控制情況達到半數。