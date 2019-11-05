親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

位於瑞柏市Buffalo Wild Wings連鎖餐廳。(google地圖)
位於瑞柏市Buffalo Wild Wings連鎖餐廳。(google地圖)
分享

包括6位大人及12位孩子的18名亞裔與非裔等顧客，日前到芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)的水牛雞翅(Buffalo Wild Wings)餐廳用餐時，竟遭該餐館人員以「鄰桌常客不想要坐在有膚色客人旁邊」為由，多次要求18人更換座位，當事人的一名亞裔媽媽，事發後將過程於臉書發文，該連鎖餐館因而引發眾怒，餐館3日晚間表示，已將涉事的多名工作人員開除。

住在西郊的亞裔媽媽瓦爾(Mary Vahl)表示，她與丈夫(Justin Vahl)、兩個兒子還有其他兒子棒球隊成員、家長共18人，10月26日到位於瑞柏市75街與59號公路交口的水牛城雞翅餐廳，為其中一位小孩生日慶祝，然而一名服務生卻問她先生「你們是什麼族裔？」，瓦爾答「為何族裔與吃飯有關？」該服務生說，「因為鄰桌有兩名常客，他們是種族主義者，不想要跟膚色不同的人坐在一起」。

在大多數為非裔的18人拒絕以此理由換位後不久，又有一名員工到瓦爾的桌子前告訴他們，「這桌已經有人定位，我們必須要幫你們換位子」，瓦爾一行向該名餐廳人員表示，「我們不換位子」，並要求與經理談談，沒想到該服務人員表示自己就是經理。

在大人們對此要求深感不舒適之際，該餐館另一位服務經理又來到他們的餐桌前說，「你們這個大桌已經有人打電話來定位」，再度要求他們更換位子，亞裔媽媽說，他們進入餐館吃飯時，是服務生引導他們入座，且餐桌上並沒有放置「已預定」的牌子。

對此明顯不公平待遇，瓦爾等18人決定離開該家餐館，瓦爾說，都已經2019年了，竟然還有兩名有偏差觀念的成人顧客，要求「不要坐在有膚色人種旁邊用餐」，更離譜的是還有餐館工作人員以此理由「要求」顧客換位。

該篇發文引起廣大迴響，輿論也一面倒譴責該餐館的不當處置，水牛雞翅餐館發言人庫德拉塔(Clarie Kudlata)3日表示，該連鎖餐館絕不容許任何歧視存在，也非常重視該事件，經過內部調查，餐館已開除多名涉案人員。

瑞柏市距離芝加哥車程約40分鐘，由於學區佳、房價合理，吸引許多華人居住，該市居民人數超過10萬，其中亞裔佔了將近18%。

亞裔芝加哥

相關新聞

學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01

美上訴法院裁定 檢方可索取川普報稅資料

2019-11-05 01:50

加州范杜拉大火受控 居民返家

2019-11-05 02:00

東協與美峰會 只3國領袖出席

2019-11-05 00:15

美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34

國會對川普彈劾調查 白宮部分關鍵證人拒作證

2019-11-04 18:05

美民調：與川普捉對廝殺 拜登領先12個百分點

2019-11-04 17:17

骨折兩周！前總統卡特佇著助行器 返教堂授課

2019-11-04 16:57

最新民調49%挺彈劾 川普大罵：我握有真民調！

2019-11-04 16:18

說到他就輸了！楊安澤：彈劾恐傷民主黨勝選機會

2019-11-04 16:15

2020大選倒數365天 川普鋒頭仍蓋過民主黨

2019-11-04 15:18

任內推文大盤點 紐時生動還原川普推特治國

2019-11-04 15:14

美國白宮國安顧問 批中國威嚇東協國家

2019-11-04 14:17

失蹤半月 美新罕州夫婦陳屍德州沙灘

2019-11-04 14:07

庇護運動誕生地 土桑5日庇護城市公投

2019-11-04 13:51

三個很準的經濟預測模型都說 川普會贏得總統連任

2019-11-04 13:20

加州州長批聯邦環境政策 川普威脅扣住救災援助

2019-11-04 12:01

川普批他是騙子 電話門吹哨者願接受共和黨提問

2019-11-04 10:03

狂！川普不怕彈劾調查 還想邀烏克蘭總統訪白宮

2019-11-04 01:08

醫療財力要求規定惹議 川普移民新政遭法官封殺

2019-11-04 00:02
看更多

熱門文章

世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04

為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09

男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13

微軟日本公司試驗周休三日 發現員工生產力飆升40%

2019-11-04 16:28

為何不加入RCEP？莫迪：我的良心不允許我簽此貿易協議

2019-11-04 23:05

雙11購物節還沒開跑 陸消費者已揚言抵制這一國的商品

2019-11-04 17:48

尼加拉瀑布「鬼船」擱淺一世紀 突被強風暴雨吹翻

2019-11-04 11:59

白川鄉合掌村今驚傳火警 業者：範圍小不影響行程

2019-11-04 16:19

馬斯克為何不愛休假？一放假就衰運纏身...

2019-11-04 18:29

印度宣布退出RCEP 其他15國訂明年簽協議

2019-11-04 22:35

不想熱臉貼冷屁股 東協領袖缺席與美峰會

2019-11-04 17:50

機場鬧雙胞？樟宜機場被指抄襲杜哈機場擴建計畫

2019-11-04 15:08

染指部屬 麥當勞CEO被炒

2019-11-04 14:26

美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34

道瓊早盤漲170點創新高 美中貿易情勢樂觀

2019-11-04 23:04

川普邀東協領袖赴美開會 專家打臉：他哪有時間？

2019-11-04 20:50

令人無法忍受！有毒霧霾壟罩新德里 許多航班取消轉降

2019-11-04 09:30

加州房價貴翻天 蘋果承諾提供25億美元建平價宅

2019-11-04 22:02

英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人

2019-11-04 14:52

學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01

南韓情報機構：北韓領導人金正恩12月擬會美國總統川普

2019-11-04 17:26

中國美國商會主席：對美中貿易第一階段協議沒信心

2019-11-04 11:43

影／險遭祖父親手活埋 警方救下女嬰畫面曝光

2019-11-04 16:59

「小丑」為何現身全球各地示威？ 象徵底層人物的怒吼

2019-11-04 10:07

印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28

調查：美國房屋銷售趨緩 很大原因是屋主做了這件事

2019-11-05 00:55

366年來頭一遭！泰姬瑪哈陵砸百萬台幣換地磚

2019-11-04 21:46

東京山手線 更改發車時間顯示方式

2019-11-04 23:40

苦了農民！ 歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25

安倍與文在寅破冰！今短暫交談11分鐘 關係可望好轉

2019-11-04 14:42

三個很準的經濟預測模型都說 川普會贏得總統連任

2019-11-04 13:20

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58

影／印度首都區空汙再惡化 達「無法忍受」程度

2019-11-04 13:28

安倍晉三會李克強 日媒：中國不滿台日互動親近

2019-11-04 23:05

最新民調49%挺彈劾 川普大罵：我握有真民調！

2019-11-04 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top