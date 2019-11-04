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美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34聯合報 編譯李京倫／即時報導

日本共同社報導，一名不願具名的外交人士轉述美國政府給東協的訊息，這名人士說，東協十國之中，只有三國領袖參加美國東協峰會，其餘領袖只派外長參加，這是「故意要讓」美國總統川普「難堪」，美國「深表關切」。

這名人士說，美國認為，東協領袖這樣做，是怠慢川普特使、白宮國家安全顧問歐布萊恩，「東協領袖全數或部分不參加與美峰會，會被視為故意要讓美國總統難堪，這會嚴重破壞東協美國關係」。

東協美國峰會4日上午舉行，但東協十國只有三國領袖出席，其他七國都只派外長與會。今年美國總統川普、副總統潘斯、國務卿龐培歐都沒來，新加坡聯合早報報導，美方參與東協峰會代表團層級是史上最低，東協國家領袖缺席，似乎是為了回應這件事。

美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）
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東協川普潘斯

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