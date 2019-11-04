學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01 香港01 記者卓柏安／報導



娜維爾撥打學生證後方的防止自殺熱線，不過接通之後卻發現號碼其實是一個色情電話。 圖／截取自KCBS影片 分享 facebook 電話打錯一個字，隨時接通一個令人尷尬的對話。近日美國有學生撥打學生證後方的防止自殺熱線，不過接通之後卻發現號碼其實是一個色情電話，引起不少人討論。校方其後表示學生證上的熱線電話出錯，將會盡快為所有學生更換學生證。

事發於美國加州蘭卡斯特（Lancaster）的中學New Vista Middle School，學生娜維爾（Emily Lavelle）與朋友在上周一（28日）放學後覺得無聊，於是決定打電話給印在學生證背後的24小時防止自殺熱線。不過電話接通後，她發現自己打了給一條色情電話熱線，傳來一把誘人的女聲及背景音樂，而非防止自殺熱線，「我覺得很震驚，因為這原本應該是幫助別人的熱線」。

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娜維爾當時想直接打電話給學校報告事件，可是由於當時學校的辦工時間已過，所以她就拍下學生證背後的電話並上載到facebook，照片很快就被瘋傳。可是她的帖文隔日（周三）就被fb刪除，指她的照片含有成人色情服務資訊，違反了社群使用守則。

事後校方沒有直接回應娜維爾，而蘭卡斯特校區主管保華斯（Michelle Bowers）就發表道歉聲明，指他們於周一晚上發現中學學生證背後的防止自殺熱線出錯，對此感到很抱歉，將會盡力修正資料。校區解釋錯誤的原因是不小心將電話的兩個字掉轉，而印在學生證的上錯誤電話的確是色情電話熱線。現時校方已經將所有學生證收回，將盡快重印新證派發給學生。

保華斯又提到，現時錯誤的號碼已經轉駁至正確的防止自殺熱線，「當色情熱線的擁有人知道這個問題之後，就十分友善地將所有撥入的電話都轉駁到防止自殺熱線」。

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文章授權轉載自《香港01》