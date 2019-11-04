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骨折兩周！前總統卡特佇著助行器 返教堂授課

2019-11-04 16:57世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

前總統卡特(Jimmy Carter)日前摔倒骨盆骨折，雖然不到兩周的時間但恢復...
前總統卡特(Jimmy Carter)日前摔倒骨盆骨折，雖然不到兩周的時間但恢復情況不錯，因此決定重返教堂教授主日學。 美聯社
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前總統卡特(Jimmy Carter)日前摔倒骨盆骨折，雖然不到兩周的時間但恢復情況不錯，因此決定重返教堂教授主日學。

卡特在喬治亞州的家鄉普萊恩斯(Planis)，一間「馬拉納薩浸信會」教堂(Maranatha Baptist Church)授課，這位現年95歲的民主黨前總統，緩慢的佇著助行器走進教室，充滿朝氣的聲音說道：「早安！」

卡特於攙扶下在群眾前入座，開始一堂45分鐘的課程，講述舊約聖經中的約伯記 (Book of Job)，由於教室容納不了400位聽眾，有些人還在門外聽課。

自從他10月21日摔倒，經過短暫住院療養，自從返家休養後狀況逐漸好轉；在這次之前他也曾摔倒過，還因此讓頭部挨了幾針；更早在2015年他曾罹患肝癌，術後卡特說他相信來世，也讓他面對死亡處之泰然。

卡特在老布希過世後成為最年長的美國前總統，他自青少年時期就開始教授聖經的課程，自從上次摔倒後他只缺席了一堂主日學。

教堂牧師勞頓(Tony Lowden)說，包括特勤局幹員、親友和其他教堂成員都曾在卡特受傷後，向他建議停止主日學授課並在家休養，但是他仍堅持；勞頓引用了聖經的一段話：「卡特傾倒他的生命，讓你看見耶穌為世人受的磨難。」

卡特和妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)在主日學課程後，也會持續留下來做禮拜，勞頓也感謝前總統：「自從我成為牧師以來我得到最好的禮物，就是見證卡特並跟隨他。」

教堂卡特

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