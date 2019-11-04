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最新民調49%挺彈劾 川普大罵：我握有真民調！

2019-11-04 16:18世界日報 編譯林梅婕／綜合3日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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最新民調關於「是否贊成川普總統接受彈劾調查」，民眾贊成的比率對照10月初有持續升高的趨勢；針對不利的訊息和民調，川普則再次指控為假新聞、民調不實。

川普告訴有線電視新聞網(CNN)：「你們手上的民調是錯的！福斯新聞網(FOX)民調一直做得很爛，但我手上有真的民調！」，但川普並未針對這份「真」民調透露任何細節。

福斯新聞網最新民調顯示，49%的民眾「支持川普接受彈劾調查並下台」，41%民眾則不支持；對比10月初「支持彈劾調查並下台」的民眾，下跌2個百分點。

針對民眾認為「彈劾調查的合法性」，52%民眾認為合法，39%民眾則不認同；另外「若是國會找到新證據足以彈劾總統」，有43%的民眾認為應該交由選民在2020大選投票決定，42%的民眾則認為應該要即刻彈劾。

此次民調執行人，也是共和黨的成員蕭戴倫(Daron Shaw)說：「只要共和黨不分裂並持續支持總統，川普的支持度很難低於40%。」

針對川普的執政表現，自2017年2月滿意度從48%，至今逐漸下滑到42%，包括有57%的民眾對移民政策反感，56%對外交政策反感，另外53%對健保政策反感；唯一得到正面評價的是經濟表現，滿意度有49%。

國家廣播公司(NBC)和「華爾街日報」(WSJ)最新的共同民調，同樣得到49%的民眾「支持川普接受彈劾調查並下台」，對比10月出的民調成長了6個百分點。

身為這次民調負責人的霍維特(Jeff Horwitt)說：「目前彈劾調查還在初期階段，川普看似握有參院的支持，但11月將會有更艱鉅的挑戰。」

國家廣播公司的民調也顯示，對於川普執政表現，53%的民眾不滿意；50%的民眾對川普的國家目標和政策感到沒有信心。

民調川普共和黨

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