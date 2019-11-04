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說到他就輸了！楊安澤：彈劾恐傷民主黨勝選機會

2019-11-04 16:15世界日報 編譯陳韻涵／綜合3日電

民主黨華裔總統參選人楊安澤認為，對川普總統的彈劾調查，可能削弱民主黨候選人的勝選...
民主黨華裔總統參選人楊安澤認為，對川普總統的彈劾調查，可能削弱民主黨候選人的勝選機會。 美聯社
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民主黨華裔總統參選人楊安澤(Andrew Yang)表示，對川普總統的彈劾調查，可能轉移競選焦點，最終削弱民主黨候選人的勝選機會。

楊安澤3日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)談話節目會晤新聞界(Meet the Press)訪問時說：「我支持彈劾，但事實是，當我們談論川普總統時，我們並未提出向前邁進的新方法，以及美國人會感到興奮的積極願景。」

他說，他支持彈劾調查，但最終可能傷害民主黨候選人。

他說：「我們贏得2020年大選的唯一方式，是我們必須真正開始解決讓川普當選的諸多問題；即便我們在討論彈劾川普，然而一說到他，我們就輸了。」

楊安澤也在3日播出的有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中，提及彈劾的缺點；他說：「整個國家專注(彈劾)，但我們要在大選中對上川普，我們將無法真正為美國人作事。」

當被問到，彈劾調查是否會傷害到最終的民主黨總統候選人；楊安澤答道：「有機會」，且彈劾可能轉移選戰焦點。

從業界跨足政壇的楊安澤表示，彈劾調查如果進入參院調查程序，可能在競選活動的關鍵時刻，影響參議員參選人的選情。

保守派政治部落格Hot Air作家米拉德(Taylor Millard)本月3日以「楊安澤是個聰明人，但不應該成為總統」(Andrew Yang Is A Smart Man But Should Not Be President)為標題，撰文寫道楊安澤很聰明，認為當務之急並非彈劾川普，而是解決問題。

不過，米拉德批評楊安澤「全民基本收入」政策終將坐吃山空，抨擊楊安澤題意挪用軍費協助受氣候變遷影響的國家重建，簡直「瘋了」。

民主黨川普

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