說到他就輸了!楊安澤:彈劾恐傷民主黨勝選機會

2019-11-04 16:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 /綜合3日電



民主黨華裔總統參選人楊安澤認為,對川普總統的彈劾調查,可能削弱民主黨候選人的勝選機會。 美聯社 分享 facebook 民主黨華裔總統參選人楊安澤(Andrew Yang)表示,對川普總統的彈劾調查,可能轉移競選焦點,最終削弱民主黨候選人的勝選機會。

楊安澤3日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)談話節目會晤新聞界(Meet the Press)訪問時說:「我支持彈劾,但事實是,當我們談論川普總統時,我們並未提出向前邁進的新方法,以及美國人會感到興奮的積極願景。」

他說,他支持彈劾調查,但最終可能傷害民主黨候選人。

他說:「我們贏得2020年大選的唯一方式,是我們必須真正開始解決讓川普當選的諸多問題;即便我們在討論彈劾川普,然而一說到他,我們就輸了。」

楊安澤也在3日播出的有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中,提及彈劾的缺點;他說:「整個國家專注(彈劾),但我們要在大選中對上川普,我們將無法真正為美國人作事。」

當被問到,彈劾調查是否會傷害到最終的民主黨總統候選人;楊安澤答道:「有機會」,且彈劾可能轉移選戰焦點。

從業界跨足政壇的楊安澤表示,彈劾調查如果進入參院調查程序,可能在競選活動的關鍵時刻,影響參議員參選人的選情。

保守派政治部落格Hot Air作家米拉德(Taylor Millard)本月3日以「楊安澤是個聰明人,但不應該成為總統」(Andrew Yang Is A Smart Man But Should Not Be President)為標題,撰文寫道楊安澤很聰明,認為當務之急並非彈劾川普,而是解決問題。

不過,米拉德批評楊安澤「全民基本收入」政策終將坐吃山空,抨擊楊安澤題意挪用軍費協助受氣候變遷影響的國家重建,簡直「瘋了」。