親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

失蹤半月 美新罕州夫婦陳屍德州沙灘

2019-11-04 14:07世界日報 編譯林梅婕／綜合3日電

一對來自新罕布夏州的夫婦，自10月14日和家人失聯後就音訊全無，本周被發現兩人陳屍在德州一座沙灘；警方目前朝凶殺案的方向偵辦。

據稱48歲的巴特勒(James Butler)和46歲的米雪兒‧巴特勒(Michelle Butler)開著房車自助旅行已經一段時間，在旅程途中每天都會固定與家人連繫，原本他們計畫前往佛羅里達的羅德岱堡(Fort Lauderdale)，預計在當地11月20日的耶誕樹販賣活動展工作。

在與親友失去聯繫後，夫妻倆手機轉往語音信箱，米雪兒的銀行帳戶也在10月16日就沒有任何交易紀錄，家人發現不對勁後隨即通報警方。

根據官方消息，兩人陳屍的地點在科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)的一座沙灘公園(Padre Balli Park)，這也是他們最後一次被目擊出現的地點，兩具屍體被發現交疊掩埋。

克雷伯郡(Kleberg County)副警長格札(Jaie Garza)說：「當時我們封鎖整個案發現場，兩具屍體已經腐化的相當嚴重，交由法醫相驗後幾天我們才得知他們的身分。」

夫妻倆的車在10月21日被目擊試圖跨越墨西哥邊境的檢查站，但根據家屬指稱，監視畫面裡開車的人並不是巴特勒，隔日巴特勒被目擊出現在陳屍地38哩外的沃爾瑪。

目擊者指稱當時巴特勒說他的名字是丹尼斯，他是從新罕州來的，他遺失了所有的東西所以需要幫忙，目擊者說：「他看起來很明顯的失憶，或是受到創傷後壓力症候群(PTSD)。」

死者妹妹戴博拉(Deborah)說，巴特勒自從海軍退伍後，夫妻倆就開始自助旅行，過去他們到過世界各地服役，卻一直沒機會在國內好好旅遊。

根據戴博拉的證詞，兩夫妻原本是在科珀斯克里斯蒂的伯納海灘(Burners Beach)，上次通話時還談到夫妻倆計畫賣掉新罕州的房子。

夫妻自助旅行屍體

相關新聞

三個很準的經濟預測模型都說 川普會贏得總統連任

2019-11-04 13:20

庇護運動誕生地 土桑5日庇護城市公投

2019-11-04 13:51

狂！川普不怕彈劾調查 還想邀烏克蘭總統訪白宮

2019-11-04 01:08

醫療財力要求規定惹議 川普移民新政遭法官封殺

2019-11-04 00:02

伊朗人質危機40年 最高領袖哈米尼仍拒絕和美談判

2019-11-03 22:45

共和黨3州長選情告急 川普助選兼取暖

2019-11-03 18:33

民主黨交鋒健保、加稅 華倫、白登二王角力

2019-11-03 18:33

巨星的搖籃！ 阿波羅戲院見證傳奇

2019-11-03 18:33

熱門文章

英貨櫃39屍越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

2019-11-03 17:56

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

美中本月簽協議 華為禁令將解除

2019-11-03 23:51

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

美國代表團層級史上最低 東協：美國還能靠？

2019-11-03 22:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top