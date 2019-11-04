失蹤半月 美新罕州夫婦陳屍德州沙灘

2019-11-04 14:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合3日電



一對來自新罕布夏州的夫婦，自10月14日和家人失聯後就音訊全無，本周被發現兩人陳屍在德州一座沙灘；警方目前朝凶殺案的方向偵辦。

據稱48歲的巴特勒(James Butler)和46歲的米雪兒‧巴特勒(Michelle Butler)開著房車自助旅行已經一段時間，在旅程途中每天都會固定與家人連繫，原本他們計畫前往佛羅里達的羅德岱堡(Fort Lauderdale)，預計在當地11月20日的耶誕樹販賣活動展工作。

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在與親友失去聯繫後，夫妻倆手機轉往語音信箱，米雪兒的銀行帳戶也在10月16日就沒有任何交易紀錄，家人發現不對勁後隨即通報警方。

根據官方消息，兩人陳屍的地點在科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)的一座沙灘公園(Padre Balli Park)，這也是他們最後一次被目擊出現的地點，兩具屍體被發現交疊掩埋。

克雷伯郡(Kleberg County)副警長格札(Jaie Garza)說：「當時我們封鎖整個案發現場，兩具屍體已經腐化的相當嚴重，交由法醫相驗後幾天我們才得知他們的身分。」

夫妻倆的車在10月21日被目擊試圖跨越墨西哥邊境的檢查站，但根據家屬指稱，監視畫面裡開車的人並不是巴特勒，隔日巴特勒被目擊出現在陳屍地38哩外的沃爾瑪。

目擊者指稱當時巴特勒說他的名字是丹尼斯，他是從新罕州來的，他遺失了所有的東西所以需要幫忙，目擊者說：「他看起來很明顯的失憶，或是受到創傷後壓力症候群(PTSD)。」

死者妹妹戴博拉(Deborah)說，巴特勒自從海軍退伍後，夫妻倆就開始自助旅行，過去他們到過世界各地服役，卻一直沒機會在國內好好旅遊。

根據戴博拉的證詞，兩夫妻原本是在科珀斯克里斯蒂的伯納海灘(Burners Beach)，上次通話時還談到夫妻倆計畫賣掉新罕州的房子。