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庇護運動誕生地 土桑5日庇護城市公投

2019-11-04 13:51世界日報 編譯孫梁／綜合3日電

土桑市的教會1980年代因幫助中美洲難民免遭遣返，而成為庇護運動的誕生地，如今土桑市將在5日舉行公投，以確定土桑市能否成為亞利桑納州的第一個庇護城市，公投對川普總統的強硬移民政策和亞州2010年制定的嚴苛移民法，都是直接挑戰。

土桑市的拉美裔眾多，但公投使選民陷入分裂，許多人試圖以此向川普發出要保護移民的信號，但部分人擔憂，此舉可能招致川普及州議會的批評。

土桑市議會的成員全是民主黨人，但市議會卻反對公投，因為川普政府對庇護城市極為不滿，會進行報復，擔憂公投可能失去聯邦和州政府的資助。

但維權組織表示，公投是向全市居民發出的信號，證明大家都安全和受到尊重，都是本市不可或缺的組成部分，以保證土桑市更公平。

土桑市議會2012年規定歡迎和支持移民，但沒有明確說是庇護城市。土桑市長羅斯柴爾德(Jonathan Rothschild)表示：「我們反對川普政府的大部分政策，甚至是全部政策，我們要在自己的權限範圍內，盡可能地保護所有移民，但土桑只是一個市，改變不了聯邦和州的法律。」

土桑市即將舉行的公投，是要宣布作為一個庇護城市和所有人的安全港，是土桑市自己的政策，將對警方核查移民身份的時間與地點加以限制，並向被核查者表明，他們有權不回答身份是否合法的問題。

公投明顯是與亞州的移民法作對，亞州2010年的嚴苛移民法禁止庇護城市，要求警方在例行執法時，對可疑者要核查移民身份。亞州在歐巴馬政府時期頒布的移民法，受到司法部的挑戰，法院廢止了其中的大部分規定，但准許警方核查移民身份。

移民公投川普

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