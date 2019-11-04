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三個很準的經濟預測模型都說 川普會贏得連任

2019-11-04 13:20經濟日報 文∕劉忠勇

至少有三個準確率高的經濟預測模型顯示 ，美國總統川普受益於經濟持續擴張，2020年可望贏得連任。

耶魯大學教授費爾（Ray Fair），牛津經濟研究院(Oxford Economics) 和穆迪分析機構（Moodys Analytics）以上的預測，是基於川普支持率受益於穩定的經濟增長，緊俏的勞動力市場和有限的通貨膨脹。上周最新數據顯示，美國第3季經濟按年率成長1.9%，失業率接近半世紀來谷底。

不過，他們承認，模型並完全不可靠，過去預測也失算過，而且大多數沒有考慮到非經濟因素的影響，例如醜聞或決策，這些可能在川普尋求連任時發酵。

他們也考量到，經濟表現固然能夠讓現任總統受惠，但如果選民考慮到川普發動貿易戰的影響，或者考慮到中產階級的收入成長相對緩慢，實際情況可能未必如此。

以下是三個模型的預測：

●耶魯大學費爾

他最近的分析師預測川普會領先民主黨候選人4個百分點，這一年來變動不大。這個預測依據的是國內生產毛額（GDP）和通膨。費爾接受彭博電話訪問時說：「如果這次真有什麼不一樣，那就是所得不均更嚴重 ，大家如果不看經濟投票，這樣的研究就幫助不大。」

●穆迪分析

除2016年沒料到川普當選外，穆迪的研究20年來都準確預測到大選結果。這預測著重於地區經濟成長成長分析，並將經濟分類為個人財務、 股市和勞動市場三個指標。依照他們將三個指標平均下來的預測，川普將贏得332張選舉人票，比他2016年拿的305張還多。選舉人票270張即可當選。

●牛津經濟研究所

他們預測川普會在普選票領先5個百分點，理由是失業低、通膨緩和、所得相較之下也有穩定增長。這預測模型對18場選舉料中16次。

Oxford Economics經濟學家Gregory Daco和 James Watson在10月的報告中寫道。「我們得強調，非經濟因素可能在這次選舉中扮演舉足輕重的作用，包括政策和政治發展（例如彈劾調查）以及種族、性別和好感等因素。」

從經濟預測模型來看，全球2020年後還得再忍受川普四年。美聯社
從經濟預測模型來看，全球2020年後還得再忍受川普四年。美聯社
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川普

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