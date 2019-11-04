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狂！川普不怕彈劾調查 還想邀烏克蘭總統訪白宮

2019-11-04 01:08聯合報 編譯羅方妤／即時報導

路透報導，美國總統川普2日表示，他希望能邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮，並預期澤倫斯基會接受邀請。

川普在前往紐約前告訴記者：「我一定會邀請澤倫斯基來白宮。如果他想來，我會很樂意讓他來。而我認為他是想來白宮的。」

美國眾議院院會在10月31日表決通過，對川普展開彈劾調查。眾院民主黨人指控川普施壓澤倫斯基，要對方調查美國前總統拜登父子，作為兩人見面的條件。

美國總統川普在前往紐約前告訴記者，希望邀烏國總統澤倫斯基訪白宮。（路透）
美國總統川普在前往紐約前告訴記者，希望邀烏國總統澤倫斯基訪白宮。（路透）
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川普白宮烏克蘭

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