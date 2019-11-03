伊朗人質危機40年 最高領袖哈米尼仍拒絕和美談判

2019-11-03 22:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



在人質危機40周年前夕，伊朗最高領袖哈米尼3日表示，伊朗和美國是宿敵，伊朗不會和美國談判。

哈米尼表示：「阻止美國政治滲透的一種途徑是禁止和美國進行任何談判。這意味伊朗不會屈服於美國的壓力。那些相信和敵人談判會解決我們問題的人，100%是錯的。」

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美國總統川普去年退出2015年伊朗核協議後，美伊兩國關係陷入危機。伊朗在協議中承諾限制核計畫，換取解除制裁。然而，美國退出核協議後重新制裁伊朗，禁止全球進口伊朗石油，並稱這是試圖迫使伊朗達成更廣泛的協議。

哈米尼禁止伊朗官員和美國會談，除非美國重返核協議並取消所有制裁。

4日是1979年伊朗人質危機40周年，伊朗各地每年在這一天都有群眾示威，高喊「美國去死」。占領美國大使館一事加強美伊兩國敵意，且一直是中東地緣政治的重要事件，也是伊朗國家意識形態的重要部分。

伊朗當時指控美國支持被驅逐的巴勒維國王殘酷政策，還讓他到美國治療淋巴癌。美駐德黑蘭大使館內的52名美國人，在人質危機中被扣押長達444天，大使館當時被稱為間諜巢穴。

哈米尼表示：「美國數十年來從未改變，具有相同的侵略性和惡行，也一直是國際獨裁者。伊朗有堅定的意志，不會讓美國回到伊朗。」