巨星的搖籃！ 阿波羅戲院見證傳奇

2019-11-03 18:33 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



座落於紐約哈林區的阿波羅劇院，見證了非裔美國人社群數十年來的盛衰榮辱。（photo by japp1967 via Flickr, used under CC License） 分享 facebook 「巨星的搖籃、傳奇的發源地！」這是美國阿波羅戲院響亮的稱號。隨著今年這個劇院邁入第85週年，史上首位奧斯卡黑人獲獎導演羅傑•洛斯•威廉斯特地發行紀錄片《阿波羅》，向這個孕育出無數發光發熱巨星，並見證非裔族群在美國奮鬥歷程的傳奇劇院致敬。

非裔在劇院鋪路

根據《衛報》的報導，羅傑•洛斯•威廉斯自幼便是阿波羅劇院的常客，時常被表演中的樂手與觀眾的凝聚力感動。談及阿波羅劇院的歷史價值，這位導演表示，「這個劇院的故事，就是非裔美國人在早期壓迫中，寄託於音樂和藝術的奮鬥歷程」，「在這裡表演過的樂手，都為今日我們（非裔社群）所擁有的鋪路。」

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阿波羅戲院座落於紐約哈林區的中心，從1934年開放給黑人表演者以來，這個戲院就成了非裔美國人音樂與藝術表演的聖地，歷來的表演者名單包括在此發跡的爵士歌手艾拉•費茲潔拉、號稱「靈魂樂教父」的歌手詹姆士•布朗、盲人歌手史蒂維•旺德等，而2002年的美國流行天王麥可•傑克森，更是將阿波羅戲院作為他最後的表演舞台。

持續為非裔發聲

紀錄片《阿波羅》呈現了這個劇院持續孕育非裔人才的歷程，也讓觀眾得以一窺黑人樂手在美國面臨種族歧視的現實，例如40至50年代時，阿波羅劇院的白人老闆會對每位表演者的個性與專業寫下評論，其中不泛一些對黑人樂手的歧視性評論，如「太被高估」、「回話太多了」等。

《紐約時報》的評論指出，這部紀錄片觸及學者法拉赫•格里芬提出的問題：未來的阿波羅劇院將僅是過往成就的聖殿，還是持續作為一個非裔社群的表達窗口呢？據片中呈現探討針對黑人暴力議題小說《在世界與我之間》改編舞台劇的彩排片段，顯然導演也展望阿波羅劇院能持續為非裔社群發聲，並培育出更多人才。

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