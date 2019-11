巨星的搖籃! 阿波羅戲院見證傳奇

2019-11-03 18:33 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



座落於紐約哈林區的阿波羅劇院,見證了非裔美國人社群數十年來的盛衰榮辱。(photo by japp1967 via Flickr, used under CC License) 分享 facebook 「巨星的搖籃、傳奇的發源地!」這是美國阿波羅戲院響亮的稱號。隨著今年這個劇院邁入第85週年,史上首位奧斯卡黑人獲獎導演羅傑•洛斯•威廉斯特地發行紀錄片《阿波羅》,向這個孕育出無數發光發熱巨星,並見證非裔族群在美國奮鬥歷程的傳奇劇院致敬。

非裔在劇院鋪路

根據《衛報》的報導,羅傑•洛斯•威廉斯自幼便是阿波羅劇院的常客,時常被表演中的樂手與觀眾的凝聚力感動。談及阿波羅劇院的歷史價值,這位導演表示,「這個劇院的故事,就是非裔美國人在早期壓迫中,寄託於音樂和藝術的奮鬥歷程」,「在這裡表演過的樂手,都為今日我們(非裔社群)所擁有的鋪路。」

阿波羅戲院座落於紐約哈林區的中心,從1934年開放給黑人表演者以來,這個戲院就成了非裔美國人音樂與藝術表演的聖地,歷來的表演者名單包括在此發跡的爵士歌手艾拉•費茲潔拉、號稱「靈魂樂教父」的歌手詹姆士•布朗、盲人歌手史蒂維•旺德等,而2002年的美國流行天王麥可•傑克森,更是將阿波羅戲院作為他最後的表演舞台。

持續為非裔發聲

紀錄片《阿波羅》呈現了這個劇院持續孕育非裔人才的歷程,也讓觀眾得以一窺黑人樂手在美國面臨種族歧視的現實,例如40至50年代時,阿波羅劇院的白人老闆會對每位表演者的個性與專業寫下評論,其中不泛一些對黑人樂手的歧視性評論,如「太被高估」、「回話太多了」等。

《紐約時報》的評論指出,這部紀錄片觸及學者法拉赫•格里芬提出的問題:未來的阿波羅劇院將僅是過往成就的聖殿,還是持續作為一個非裔社群的表達窗口呢?據片中呈現探討針對黑人暴力議題小說《在世界與我之間》改編舞台劇的彩排片段,顯然導演也展望阿波羅劇院能持續為非裔社群發聲,並培育出更多人才。

