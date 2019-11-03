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強生：遺憾未如期實現脫歐承諾　川普脫歐協議看法錯誤

2019-11-03 17:42聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

英國首相強生3日說，他對於未能兌現在10月31日脫歐的承諾深感遺憾，並稱未來跟歐盟談判貿易協議應該「極其容易」。

強生在預錄好的訪談中告訴英國天空新聞網（Sky News）說：「我們在完全一致情況下開始談判，我們已沒有關稅與配額，因此原則上，談判應是非常簡單的。我看不出有任何理由我們應延長過渡期。」

至於脫歐後跟美國簽訂貿易協議一事，強生則稱美國總統川普認為脫歐協議存在瑕疵的看法是錯的。「我不想中傷美國總統，但他在這方面明顯是錯的。」

此前，川普曾稱在強生版脫歐協議下，美國「無法跟英國達成貿易協議」。

強生（左）3日稱川普對脫歐協議看法明顯錯誤。圖為兩人在今年聯合國大會場邊見面情形...
強生（左）3日稱川普對脫歐協議看法明顯錯誤。圖為兩人在今年聯合國大會場邊見面情形。路透
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強生脫歐英國
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