民主黨交鋒健保、加稅 華倫、白登二王角力

2019-11-03 18:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合2日電



愛阿華州將於明年2月3日舉行黨團投票，揭開初選的序幕；聲勢領先的民主黨總統參選人1日在該州民主黨年度籌款活動上激烈交鋒，不僅針對健保隔空交火，並對國家的意識形態走向提出截然不同的觀點。

他們也要求根本改造美國的資本主義，辯稱選民會擁抱向企業和富人加稅的大膽計畫，以扭轉幾十年來貧富差距不斷擴大之勢。

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伊麗莎白‧華倫1日推出她那將在10年期間增加20.5兆元開支的全民聯邦醫療保險藍圖，鮮明的顯示民主黨正從靠中間路線經濟政策打贏選戰的方針，轉向重新分配財富和擴大政府經濟角色的野心勃勃計畫。

民主黨企圖藉此推展界限，逼一小群財力雄厚投資者和其他有錢人挹注使用者眾多的社會計畫，以及傳統上由個人出錢的其他服務。

華倫即主張向億萬富豪課徵財富稅，以及向企業和金融交易課徵新的稅捐。桑德斯主張向富豪、企業和中產階級加稅，以施行全民健保、免費上大學、清潔能源和其他公共計畫。

健保政策在民主黨參選人間造成兩個截然不同的陣營，自由派的華倫和桑德斯提倡全民聯邦醫療保險，較溫和派的白登則保證絕不放棄歐記健保，布塔朱吉也宣稱美國民眾還不準備廢除民營保險。

在愛阿華州民主黨年度募款大會中，白登主攻支持度趕上他的華倫。37歲的布塔朱吉則誓言推動世代變革吸引青年選票。

白登宣稱，他將徹底改革全國健保體系，而且不會對中產階級加稅。華倫也宣稱她的計畫不需對中產階級加稅，可是白登的競選組織批評這項計畫需要做「數學體操」以涵蓋其巨額費用。

稍後上台的華倫強調全面改革的必要。她說：「放棄宏偉理想很容易，可是這樣做有如放棄生命將因這種宏偉理想而改變的人。在這裡要你們只能做微小夢想，尚未起步就放棄的人，無法領導我們的黨邁向勝利。」

有10多名總統參選人，向聚集在第摩因市區體育館的1萬3000多名熱情的民主黨人發表談話。

對於第一級參選人，這項活動使他們的競選動力受到重要考驗。那些聲勢落後的人選則面對他們何以還不退出的質疑，而歐洛克當天不待活動展開即宣布退選，把這一點展露無疑。