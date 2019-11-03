共和黨3州長選情告急 川普助選兼取暖

2019-11-03 18:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合2日電



川普總統從1日晚間起，將連續替密西西比州、肯塔基州、及路易斯安納州的共和黨州長候選人站台造勢，也希望藉此轉移彈劾調查的焦點。

2016年總統大選川普在這三州大勝，但經過兩年後，共和黨的州長候選人卻面臨選情告急。

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川普1日替密州副州長瑞維斯(Tate Reeves)站台，於2016年在密州大獲18個百分點得票率的川普，對支持者表示：「民主黨利用彈劾調查挑撥這些傳統的保守派州的選情，為了對抗這些瘋狂激進的左派分子，我們必須讓瑞維斯當選。」

選在彈劾調查通過表決的隔日，瑞維斯和川普同台造勢，共和黨參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)說：「密西西比州的民眾要告訴這個國家，民主黨和他們的社會主義政策或許可以存在在國會，和民主黨籍(眾院)議長波洛西(Nancy Pelosi)的心中，但是不存在於密西西比。」

密州和肯州將於11月5日進行州長選舉，肯州將由現任共和黨州長貝文(Matt Bevin)，和民主黨籍檢察總長貝希爾(Andy Beshear)角逐。

路州州長選舉則因現任民主黨州長愛德華茲(John Bel Edwards)，未能在12日的初選獲得過半票數，被迫在11月6日與共和黨參選人雷斯朋(Eddie Rispone)進行決選。

民主黨州長協會發言人杜納表示：「這幾個州的選情如此膠著，表示總統聲勢下滑不是沒來由的。」

共和黨州長協會發言人艾希法則說，共和黨過去從未同時贏得這三州的選舉：「這些州雖然很多共和黨的支持者，但過去都曾由民主黨擔任過州長，這其實是艱困選區。」

川普的盟友們認為從最近的民調看來，路州的贏面最大，而這三州對川普的支持度高達55%，超過全國平均。