民主黨總統參選人楊安澤擴充團隊 雇用桑德斯前競選顧問
2019-11-03 18:28
世界日報 編譯陳韻涵
／綜合2日電
華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)擴充競選團隊，與同黨勁敵桑德斯(Bernie Sanders)的前競選顧問公司簽約合作，改變競選策略。
聯邦委員會資料顯示，楊安澤競選團隊成員在4月到6月不及20人，而今擴大到73人，包括多位經驗豐富和民主黨政治圈敬重的策士。
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團隊擴大受惠於近1000萬元的第三季募款所得，確保44歲的楊安澤有充裕銀彈，堅持到明年愛阿華州黨團會議和新罕布夏州初選投票之際。
楊安澤的競選經理格魯曼(Zach Graumann)說：「這就像是一間新創公司變為主流，如果持續利用這個比喻推進，即將準備掛牌上市；坦白說，我告訴團隊：我們才正要開始。」
楊安澤團隊包含多數政治圈外人，就連格魯曼在成為競選經理前，也沒有政治背景，部分資深成員只有少數競選經驗，如民主黨2018年國會大選的西維吉尼亞州奧傑戴(Richard Ojeda)失利的競選經驗。
不過，「迪維恩、穆爾維和隆波媒體顧問 公司」加入楊安澤團隊，讓楊的競選增加動力；這個團隊曾協助桑德斯在2016年角逐黨內初選，並打造桑德斯挑戰2020年大選著名的「美國」廣告。
合夥人之一的隆波(Mark Longabaugh)表示，「只會與正經的參選人簽約合作」，形容楊安澤「氣勢十足，且能策動許多草根熱情」。
除了媒體顧問公司，楊安澤團隊還招募了新罕布夏州朴茨茅斯(Portsmouth)市前市長馬區漢(Steve Marchand)，以及方柴克(Zach Fang)；方柴克曾負責桑德斯2016年競選活動的地方操盤，也曾為民主黨眾議員萊恩(Tim Ryan)的團隊成員。
另外，團隊還雇用了民主黨廣泛利用的斯皮洛顧問公司(Spiros Consulting)，來掌握本季選情動態。
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