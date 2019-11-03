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7月還領先、9月民調低 賀錦麗將退選？新罕州大裁員

2019-11-03 18:28世界日報 編譯樊蕙／綜合2日電

55歲的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)競選團隊1日宣布，裁撤...
55歲的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)競選團隊1日宣布，裁撤數十名助選員，也關掉新罕布夏州(New Hampshire)總共四間競選辦公室的其中三間；網路盛傳賀錦麗將是下一個宣布退選的民主黨總統參選人。 美聯社
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55歲的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)競選團隊1日宣布，裁撤數十名助選員，也關掉新罕布夏州(New Hampshire)總共四間競選辦公室的其中三間；競選募款成效有限、加上民調支持度低迷，迫使該團隊大規模改組；網路盛傳賀錦麗將是下一個宣布退選的民主黨總統參選人。

賀錦麗原訂要在新罕州儀式性地親自繳交文件登記參選，如今也確定取消；她的幕僚稱，賀錦麗還是會想辦法登記參選。

競選團隊發言人伊凡思說：「賀錦麗議員與團隊的目標只有一個，就是贏得提名，並在2020年選戰中擊敗川普總統。為了達成目標，團隊作出戰略決策，重整資源，針對愛阿華州集中火力，才會導致新州部分競選辦公室關閉、以及人力調整與裁撤。」新罕州曼徹斯特(Manchester)還有一個競選辦公室營運。

聖安塞姆學院(Saint Anselm College)7月中公布的新州民調中，賀錦麗在該州排名第二，贏得18%民主黨選民支持；到了9月底，她掉到第五名，民調只剩5%。同樣的跌幅也出現在全國範圍及愛阿華州，只剩個位數。

賀錦麗在加州宣布投入選戰時，募款成績優異，造勢活動吸引2萬人參與，今年7月民主黨總統參選人第二場辯論後賀錦麗更自認「取得領先」，後來卻因為健保與其他政見說法不夠明確，導致人氣不再、募款成績落後；直至9月底，她的團隊仍宣稱握有1000萬元資金，在民主黨陣營排名第四。

賀錦麗團隊稱，總共從逾35萬名捐款者募得3500萬元。上一季募款成績為1200萬元，卻花掉1500萬元，陷入資金困難；先前一季該團隊也募得類似數額。

賀錦麗競選團隊總幹事羅德格斯(Juan Rodriguez)在致支持者的備忘錄中寫道，新罕州、內華達州、加州、和馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)競選辦公室的工作人員，都將被調派支援愛阿華州；團隊也將在愛州耗資逾1000萬元進行媒體宣傳。

募款民主黨民調
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