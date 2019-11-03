國務院示警：「種族恐怖主義」興起 憂IS成員復仇

2019-11-03 18:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合2日電



美國上月底狙殺伊斯蘭國(IS)領袖巴格達迪後，恐怖主義的威脅並未解除，國務院在有關恐怖主義的年度報告中警告，出於種族或族裔動機的恐怖主義正在上升，同時也擔憂伊斯蘭國成員對美國進行報復攻擊。

在這份年度報告裡，國務院還特別強調了伊朗對恐怖主義及恐怖組織的長時間支持，也說到伊斯蘭國對領土的割據已經告終，然而其「有毒的意識形態」正在散播，同時警告，伊斯蘭國成員對領袖巴格達迪之死，將會對採取突擊行動的美軍作出「報復」。

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國務院反恐特使賽爾斯(Nathan Sales)警告，在國際層面上，白人至上主義者和其他種族主義驅動的恐怖主義，已成為近年來的威脅。

他表示，「我們知道白人至上主義者及其他出於種族動機的組織或網絡，已經跨越國界。從某種意義上說，他們在籌集資金和轉移資金的能力，激進化及招募能力方面，都向聖戰組織的前輩學習。」

根據國務院的報告，不少歐洲國家，尤其是挪威、法國、德國和英國，正面對愈來愈多的陰謀破壞及襲擊，特別是針對宗教和其他少數群體的襲擊。賽爾斯將國內的恐怖主義問題推向聯邦調查局和國土安全部，因為他的權力有限。

而國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)日前表示，美國已注意到「基於種族和族裔動機的暴力行為有所增加，特別是白人至上主義極端主義暴力分子所構成的威脅。」

聯邦調查局長雷伊(Christopher Wray)在眾院國土安全委員會上也指出，他與賽爾斯的觀點一致，FBI已經看到美國白人至上主義者與其他國家的「同類分子」聯繫在一起的新趨勢。

他表示，開始看到出於種族動機的暴力極端分子，與海外同路建立聯繫，甚至看到一些人出國受訓，尤其是到東歐。

對於伊斯蘭國領袖巴格達迪遭美軍突襲時自爆死亡，賽爾斯警告，IS的「有毒意識形態」正在全球範圍內進一步擴散，他同時指出，隨著IS的瓦解，凱達組織(al-Qaida)正在將自己及其附屬機構定位為「重新成為全球聖戰組織的先鋒」。

值得注意的是，報告指出有一個主要國家幾乎沒有恐怖主義威脅：這就是墨西哥。雖然川普多次說有恐怖分子穿過南部邊境到美國，但報告指出直至2018年底，沒有可靠證據表明恐怖分子在墨西哥設有基地。