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川普稱巴格達迪死前哭喊 國防部官員：空拍畫面無音訊

2019-11-03 18:20世界日報 編譯陳韻涵／綜合2日電

川普形容巴格達迪死前「嗚咽、哭喊、尖叫」，國防部官員稱空拍不可能看得到。 美聯社
川普形容巴格達迪死前「嗚咽、哭喊、尖叫」，國防部官員稱空拍不可能看得到。 美聯社
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恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)上月底遭美軍圍捕獵殺，川普總統形容他在引爆自殺炸彈前「嗚咽、哭喊、尖叫」；國防部官員澄清，白宮戰情室的空拍直播畫面無音訊，也不可能看得到巴格達迪的表情。

川普對巴格達迪臨終前的論述一直沒有證據得以證明，監督行動的國防部長、參謀長聯席會議主席和地區指揮官都說，不清楚總統在說什麼。

紐約時報引述四名匿名國防部官員報導，他們表示沒有看到行動後續報告、情況報告或通訊內容，得以支持川普的說法，也沒有任何跡象顯示，川普曾與三角洲部隊突擊隊員或地面指揮官聯繫。

深諳行動內容的一名美國官員說，總統的說法只是譁眾取寵；另一名資深官員則說：「我不知道他從何得知，感覺像是他編造出來的。」

川普在獵殺巴格達迪行動進行時，在白宮戰情室看的是監控無人機的無聲畫面。

白宮未證實也未解釋川普的說法，發言人葛理申(Stephanie Grisham)在電郵回覆中寫道，川普試圖「批評巴格達迪之死，不太可能只慶祝恐怖分子、謀殺者或強暴犯伏法。」

對於川普形容巴格達迪死前的細節，葛理申答道「我們正試圖了解任何行動細節，以及總統如何獲得相關訊息」，但拒絕說明川普說法是否正確。

川普這番說法雖然驚人卻不令人意外，他多年來習慣創造虛構人物並杜撰是非，他對事實的「彈性」也讓許多選民和支持者不太聽信他所言。

此事最廣泛討論的點是，人們並不在意相關細節分歧。

總統言行過去受到嚴格審查，避免造成可能延續的政治損害。

但在川普時代，川普式的事實、錯誤論述和謊言往往隨著新的新聞事件出現而被埋沒，招致事實查核者、民主黨和「永遠反川普成員 」(Never Trumpers)批評，而共和黨人則以「川普就是川普」的說法輕描淡寫帶過。

曾在前總統小布希任內擔任策略顧問的威納爾(Peter Wehner)說：「川普不僅是連續說謊者，試圖謀殺每個事實的理念，更糟的是，因為缺乏事實，自由社會無法運作。」

川普巴格達白宮
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