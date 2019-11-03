川普稱巴格達迪死前哭喊 國防部官員：空拍畫面無音訊

2019-11-03 18:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合2日電



川普形容巴格達迪死前「嗚咽、哭喊、尖叫」，國防部官員稱空拍不可能看得到。 美聯社 分享 facebook 恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)上月底遭美軍圍捕獵殺，川普總統形容他在引爆自殺炸彈前「嗚咽、哭喊、尖叫」；國防部官員澄清，白宮戰情室的空拍直播畫面無音訊，也不可能看得到巴格達迪的表情。

川普對巴格達迪臨終前的論述一直沒有證據得以證明，監督行動的國防部長、參謀長聯席會議主席和地區指揮官都說，不清楚總統在說什麼。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

紐約時報引述四名匿名國防部官員報導，他們表示沒有看到行動後續報告、情況報告或通訊內容，得以支持川普的說法，也沒有任何跡象顯示，川普曾與三角洲部隊突擊隊員或地面指揮官聯繫。

深諳行動內容的一名美國官員說，總統的說法只是譁眾取寵；另一名資深官員則說：「我不知道他從何得知，感覺像是他編造出來的。」

川普在獵殺巴格達迪行動進行時，在白宮戰情室看的是監控無人機的無聲畫面。

白宮未證實也未解釋川普的說法，發言人葛理申(Stephanie Grisham)在電郵回覆中寫道，川普試圖「批評巴格達迪之死，不太可能只慶祝恐怖分子、謀殺者或強暴犯伏法。」

對於川普形容巴格達迪死前的細節，葛理申答道「我們正試圖了解任何行動細節，以及總統如何獲得相關訊息」，但拒絕說明川普說法是否正確。

川普這番說法雖然驚人卻不令人意外，他多年來習慣創造虛構人物並杜撰是非，他對事實的「彈性」也讓許多選民和支持者不太聽信他所言。

此事最廣泛討論的點是，人們並不在意相關細節分歧。

總統言行過去受到嚴格審查，避免造成可能延續的政治損害。

但在川普時代，川普式的事實、錯誤論述和謊言往往隨著新的新聞事件出現而被埋沒，招致事實查核者、民主黨和「永遠反川普成員 」(Never Trumpers)批評，而共和黨人則以「川普就是川普」的說法輕描淡寫帶過。

曾在前總統小布希任內擔任策略顧問的威納爾(Peter Wehner)說：「川普不僅是連續說謊者，試圖謀殺每個事實的理念，更糟的是，因為缺乏事實，自由社會無法運作。」