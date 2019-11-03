川普把獵殺巴格達迪當政績 政治分析家：收效甚小

2019-11-03 18:13 世界日報 編譯潘勛／綜合2日電



川普總統近日一直自誇擊殺伊斯蘭國(IS)前領袖巴格達迪，似乎想拿來當競選連任的焦點政績之一；另一方面，民調顯示，愈來愈多參與過阿富汗、伊拉克戰爭的退伍軍人支持川普結束「無止境戰爭」，認為美軍參與中東戰事，永遠達不成目標。

「國會山莊報」報導，自10月26日擊殺巴格達迪以來一整個禮拜，川普一直把擊殺巴格達迪掛在嘴邊。他在密西西比州的造勢場合上對群眾表示，巴格達迪是冷血無情的惡人，但其恐怖統治已隨美軍的獵殺而結束。

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川普表示，這則新聞消失得這麼快，主要原因在他不是民主黨籍總統，不然媒體可是會報個幾星期，不過沒關係，他不是為媒體而下令狙殺巴格達迪。

川普競選陣營在美國職棒大聯盟「世界大賽」系列戰10月30日第七場比賽買政治廣告，頌揚總統「擊潰伊斯蘭國」。

但政治分析家指出，川普打巴格達迪牌收效甚小，原因在選舉還要一年才投票，屆時民眾已經淡忘此事；再來巴格達迪跟凱達組織賓拉丹不一樣，地位差得遠；第三，美國人很少因為海外政策而投票支持某個總統候選人，大多認為國內事務更重要，而總統保家衛國是天經地義的事。

另一方面，2001年爆發的九一一事件過去快20年。民調顯示，愈來愈多參加九一一事件後阿富汗、伊拉克兩戰爭的退伍軍人，下起士兵上至將軍，甚至不分黨派，都認為繼續在中東打仗下去，是錯誤之舉。

「丕優研究中心」民調指出，參加伊拉克戰爭的退伍軍人中，64%認為那場戰爭不該打，相形有相同感受的平民則為62%。阿富汗戰爭的歧見雖較小，但也有58%退伍老兵及59%一般民眾認為打那場戰爭很不值得。

至於美軍投入敘利亞戰爭，雖說有些退伍軍人贊成該繼續，但55%認為該收手了。

據美聯社去年民調，退伍軍人比起一般民眾更支持川普。約56%認同川普的總統成績，有些案例中，他們支持川普的「美國優先」政策，呼籲減少美軍的海外行動。