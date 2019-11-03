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贏太多也有事！紐約高中美式足球隊教練被罰禁賽

2019-11-03 14:46聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國紐約州普蘭尼基高中（Plainedge High School）的美式足球隊教練薛佛（Rob Shaver）日前帶隊出賽，大敗對手南區高中（South Side High School），但薛佛後來卻被罰禁賽一場，原因據稱是他違反了紐約州納索郡三年前投票通過的、體育賽事要避免一面倒的政策。該政策認為，分數差距過大讓落敗隊伍輸得太難看，有失運動員精神。

這一場10月25日舉行的比賽，在賽事進行到四分之三時，普蘭尼基高中已領先35分之多，但在最後一節，薛佛沒換上板凳球員，仍讓部分最優秀的球員留在場上。

兩所學校所在的納索郡規定，初高中的足球隊教練帶隊出賽，若大贏超過42分，必須向主管委員會提出解釋。根據薛佛的說法，他的解釋未被接受。

他說：「他們認為這場比賽管理不當，而我解讀，規定不是那樣說的。應該是『你贏定了還拼命搶分』。這才是規定的含義。規定的精神在於防範比較厲害的隊伍衝高得分以減少出賽，沒有運動員精神，沒有風度。我懂。但沒有這種事。」

有趣的是，南區高中教練翁雷斯托（Phil Onesto）對薛佛管理普蘭尼基，並無不滿之處。而南區高中在這場比賽之前維持不敗紀錄。翁雷斯托說：「我對席佛如何帶隊並無不滿。即使是賽後，我們談過，也沒有嫌隙，我為這場勝績恭喜他，並祝他下周好運。」

普蘭尼基高中薩林納（Ed Salina）發布公開信，表達對禁賽決議的不滿，但不上訴，因為那也有可能害薛佛無法參與決賽。

薩林納在信裡問：「誰說他們是運動員精神的專家？誰指定這些人私設公堂，擔任法官、陪審團和行刑者？你們說，公平競賽，但又說球踢得太好，所以剩下的時間別比了，是要教給孩子什麼？這是什麼人生課題？我們當然不想害別人丟臉，我們調整了球員陣容。過去幾年，我們所有的教練都這樣做，我已經看過好幾次，薛佛教練尤其如此。

美國紐約州普蘭尼基高中的美式足球隊教練薛佛（中間最右穿紅衫戴耳機者）日前帶隊出賽...
美國紐約州普蘭尼基高中的美式足球隊教練薛佛（中間最右穿紅衫戴耳機者）日前帶隊出賽，大敗對手南區高中，因為贏太多，被罰禁賽一場。取自YouTube@Varsity Media
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美國紐約州普蘭尼基高中的美式足球隊教練薛佛。取自推特
美國紐約州普蘭尼基高中的美式足球隊教練薛佛。取自推特
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