男冤獄20年控告檢方 未來將助被誤判者平反

2019-11-03 13:02 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



冤獄幾乎20年的伊利諾州男子海尼斯(Terrence Haynes)上周控告坎卡其郡檢方刻意不採納可靠證言，害他蒙受長期牢獄之災；已獲釋的海尼斯說，他將幫助像他一樣的人爭取平反。

芝加哥論壇報報導，被控的助理檢察官利用自己的11歲表弟哈蒙德(Marcus Hammond)作偽證，說1999年被海尼斯槍殺的18歲青年莫瑞爾(Cezaire Murrel)當時沒有帶槍。

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三名成年目擊者都告訴警方，莫瑞爾從腰帶拿出手槍，海尼斯出於自衛，才殺死莫瑞爾；但檢察官不採納這三人證詞，僅採納哈蒙德的說法，害海尼斯被判處45年徒刑。

如今已30歲的哈蒙德說，他當時在檢察官唆使下才做偽證；哈蒙德翻供是本案大逆轉的關鍵。

伊利諾州上訴法院去年就推翻原判決，下令重審；檢方在今年6月以「原告證據毫無可信處」為由撤控，連重審都免了。

海尼斯的律師黑爾(Any Hale)說，「海尼斯的悲慘遭遇大可避免的；他浪費了幾乎20年的人生。」

當初未參與本案的檢察官羅伊(Jim Rowe)不評論海尼斯告處理本案的檢察官和代表政府的律師，但支持海尼斯的申訴，要求郡法院出具「無罪證」給冤獄苦主。

這紙無罪證在幾周內就會發出，其效力是，讓苦主可申請公共賠償。

羅伊說，以檢察官身分加入苦主的申訴行動是「極罕見」的事，但他認為海尼斯應該獲得「無罪證」，因此樂於協助。