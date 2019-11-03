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國民隊遊行 華盛頓歡騰 100歲球迷上回迎冠才5歲

2019-11-03 13:00世界日報 記者張筠／華盛頓報導

華盛頓國民隊奪得職棒世界大賽冠軍，慶祝大遊行2日下午2時如期展開，成千上萬人聚集在憲法大道(Constitution Avenue)兩旁，為這支在他們心中堪稱「英雄」的冠軍隊伍喝彩，不少民眾表示這是一生難得的時刻，一定要熱烈慶祝。

慶祝大遊行從憲法大道行進至賓夕法尼亞大道，十幾輛雙層大巴載著國民隊教練和隊員們光榮駛入，迎來兩旁民眾的巨大歡呼喝彩。

幾乎所有觀眾都身穿紅色、白色或深藍色的國民隊球衣或紀念衫，頭戴棒球帽，手舉「國民隊！冠軍！」等標語，不少民眾全家出動，老中青三代分別用不同的方式慶祝。

國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）及其家人的遊行巴士出現時，全場進入一個小高潮，他在車頂高舉冠軍腰帶，引得所有球迷熱烈歡呼，並齊聲唱起著名的「Baby Shark」歌曲。

當國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）捧著冠軍獎杯亮相時，整場遊行沸騰至最高點，期間馬丁尼茲還專門捧著冠軍獎杯跑下大巴，到人群中與100歲的二戰老兵沃爾頓(Sidney Walton)合影，上一次國民隊奪得MLB世界大賽冠軍是在1924年，當時沃爾頓僅有五歲，而如今他已是一名百歲老人。

幾乎所有觀眾都身穿紅色、白色或深藍色的國民隊球衣或紀念衫，頭戴棒球帽，手舉標語，...
幾乎所有觀眾都身穿紅色、白色或深藍色的國民隊球衣或紀念衫，頭戴棒球帽，手舉標語，支持心愛的球隊。（記者張筠 / 攝影）
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成千上萬人聚集在憲法大道兩旁，為這支在他們心中堪稱「英雄」的冠軍隊伍喝彩。（記者...
成千上萬人聚集在憲法大道兩旁，為這支在他們心中堪稱「英雄」的冠軍隊伍喝彩。（記者張筠 / 攝影）
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冠軍獎杯引起群眾久久不停的歡呼和吶喊。（記者張筠 / 攝影）
冠軍獎杯引起群眾久久不停的歡呼和吶喊。（記者張筠 / 攝影）
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華盛頓二戰巴士
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