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員工搞烏龍 福來雞備戰「三明治節」 突發現這天公休

2019-11-03 12:57世界日報 編譯樊蕙／綜合2日電

11月3日是「三明治日」(National Sandwich Day)，雞肉三明治專賣速食店「福來雞」(Chick-fil-A)本來想趁機大賺一筆，卻沒發現當天落在星期日，是該店的固定公休日。

今日美國報(USA Today)報導，該公司寄電子郵件廣告給忠實顧客說：「有人喜歡燒烤，也有人偏愛原味；不管你愛哪一味，11月3日三明治日就是要吃福來雞三明治。」

問題是，忠實顧客都知道，福來雞星期日公休；因為創辦人是基督徒，讓公司用這樣的特殊政策來「榮耀上帝」。

福來雞透過電子郵件向顧客道歉，表示員工沒有看日曆，更沒意識到11月3日是星期日；「哇...這下尷尬了」。

福來雞三明治長期對抗的競爭對手、總部位在路易斯安納州的速食雞肉餐廳佰百雞(Popeyes)，也準備在3日當天重新推出高人氣的雞肉三明治；針對福來雞的烏龍，佰百雞也跟隨社群網站上的嘲弄表示：「說真的...你們有事嗎？」

佰百雞更發表影片宣布高人氣三明治回歸，題名為「星期日營業中」，同樣的廣告詞也出現在該公司的公路看板廣告上，而旁邊就是福來雞的周日公休告示。

華盛頓郵報美食專欄作家卡門(Tim Carman)寫道：「如果這聽起來像是甩了福來雞一巴掌，這的確就是；這家連鎖店即使輕描淡寫其保守主張，仍多次高調支持反LGBTQ(同志文化)組織。」

福來雞的保守主張反映在周日公休上，公司總裁更在2012年出面反同婚而招致諸多批評；該連鎖店經常遭到LGBTQ維權團體抗議。分析也指出，一年中14%的天數公休，讓該公司流失逾10億元的銷售額。

福來雞想趁3日的「三明治日」促銷大賺一筆，卻忘了是「公休日」。(Getty Im...
福來雞想趁3日的「三明治日」促銷大賺一筆，卻忘了是「公休日」。(Getty Images)
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