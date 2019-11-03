情侶命案蒐證 警求助亞馬遜Alexa

2019-11-03 12:55 世界日報 編譯潘勛／綜合2日電



佛羅里達州哈倫代爾灘7月12日凌晨發生一起命案，一對伴侶在兩人同居住處激烈爭吵後，女方胸口中鏢槍而死。檢警調查過程，只取得男性嫌犯的供詞；但警方相信，現場兩具智慧裝置很可能監聽並錄下一些關鍵資訊，傳到亞馬遜的「Echo」雲端伺服器，而向亞馬遜發出搜索傳票。

媒體2日報導，雲端科技的威力，讓一切隱密事件，除了天知地知你知我知外，只怕多了「雲端知」。

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43歲嫌犯克列斯波(Adam Reechard Crespo)向警方供證，當晚他與女友希維亞‧賈爾瓦(Silvia Galva)外出，回家後兩人發生激烈爭吵。他想把女友由床上拖走，而她拎起一把刃長12吋的鏢槍；在拖的過程中鏢槍斷裂，鏢槍刃部插進賈爾瓦胸膛。克列斯波表示，自己把槍刃拔出來，是希望傷勢「別太重」。

案發後，克列斯波請友人打911報警，他被控以謀殺罪嫌。

警方當晚勘查現場，找到兩具智慧裝置，認為克列斯波的亞馬遜智慧麥克風，既連上智慧語音助理「Alexa」，很可能錄到案發過程的一些資訊，於是申請搜索狀，請亞馬遜公司提供傳上雲端伺服器的錄音。

賈爾瓦死後一個月，警方取得搜索狀。

哈倫代爾灘警佐愛巴特(Pedro Abut)表示，正在分析由亞馬遜取得的錄音；至於警方是否誤打誤撞，真的從中取得罪證，還是高估了科技能力，警方、亞馬遜及郡檢方均不願置評。