紐時分析川普1.1萬推文：半數在攻擊但經常讚揚一個人

2019-11-03 11:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報2日刊出長文，分析美國總統川普上任至今的1.1萬則以上推文，發現超過半數都在攻擊他人或事件，但其中2000多則在讚揚一個人：他自己。

紐時檢視那些推文和數以百計川普轉推的帳戶，追蹤他接觸資訊的方式，發現川普花費大量時間混在大批極端分子、騙子及間諜之中。該刊的分析指出，與中國大陸、伊朗及俄羅斯情報單位有關聯的一些假帳戶，以川普為目標受眾，推了數以千計推文給他，讓川普接收一些陰謀論或偏激內容，且轉推出去；俄國帳戶曾標記川普超過3萬次，川普甚至曾轉推一個俄國假帳戶的推文：「我們愛你，總統先生！」

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紐時歸納他們的主要發現如下：

•川普半數以上推文是在攻擊，但有2000多則推文讚揚一個人：他自己。

•川普上任初期，幕僚討論過，要求推特針對川普帳戶設置發文後延後15分鐘刊出機制，但此議很快作廢。

•川普的轉推拉抬極端分子，他曾轉推至少145則未經驗證帳戶的推文，包括20多個後來被推特禁用、推動陰謀論或極端主義內容的帳戶。

•川普目前僅主動追蹤47個帳戶，主要是家人、名人、福斯新聞網主持人、共和黨政治人物。

•一般人可能從未看到川普在公共場合推文，因為他不喜歡戴上眼鏡看他iPhone的螢幕。

•川普最常清晨從白宮發推文，近半推文是在美東時間早上6-10點之間發出，當時多半沒有顧問在場，且通常是一邊看著福斯新聞，一邊瀏覽推特。