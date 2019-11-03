川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

2019-11-03 10:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



華盛頓郵報引述匿名的美國官員報導，墨西哥走私幫派近幾個月來多次鑿穿美國總統川普新建的邊境高牆，他們使用的是市面上只要花100美元（約台幣3,073元）就買得到的一種電動往復鋸，幾分鐘內切出大到可讓人和毒品包裹通過的缺口。

川普的邊境高牆由一根根長長的樁柱組成，上方只與鋼板相連，所以走私者切斷一根後，可以輕鬆推開，形成大約一個成人大小的空隙。

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由納稅人埋單的美墨邊境高牆，目前帳單大概累積到100億美元（約台幣3,073億元），是川普2016年的主要競選政見，他把這當做自己總統任期的具體象徵，不管是演講、廣告和推文，都會誇口興建進度，吹捧這是邊境牆裡的「勞斯萊斯」，偷渡客無法翻越、鑽過或挖地道，「完全不可穿透」。

但根據十幾位現任和前任美國官員，走私團體一直在使用各種技巧，例如建臨時梯，來攀登圍牆，尤其是在聖地牙哥地區走私猖狂地帶。官員指出，墨國犯罪組織每年獲利高達數十億美元 ，有強烈動機去適應新型障礙和執法措施。

美國海關及邊境保衛局（CBP）不肯透露有關破壞邊境牆的案件多寡、案發地點和修復進度等訊息。