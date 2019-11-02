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美大選倒數1年！共和黨川普獨秀 民主黨仍陷路線之爭

2019-11-02 22:00聯合報 編譯李京倫／即時報導

美國總統大選投票3日進入倒數一年，總統川普為了連任，努力淡化彈劾調查的重要性，並凸顯強勁的經濟成長，民主黨仍在爭論黨的未來走向。華爾街日報說，這場大選將能測出川普「美國優先」政策和煽動言論還有多大吸引力，以及民主黨能否選對方向，重回白宮。

美國朝野兩黨都把這場大選說成極其關鍵的一役。川普說，「這場戰役的結果，關係到美國民主能否持續下去」。支持率領先的民主黨總統參選人、前副總統拜登告訴群眾，讓川普連任「會徹底改變美國的特質，而且這種改變會持續好幾個世代」。拜登的黨內對手、麻州聯邦參議員華倫則說，這場大選會決定「美國未來幾十年的風貌」。

川普在共和黨內並沒有真正的挑戰者，所以他已建立龐大的競選團隊，接連在關鍵州造勢，並募到1億5800萬美元，比民主黨任何一名參選人募到的都多。共和黨全國委員會主席羅娜．麥克丹尼爾說：「事情都在我們掌控中，局勢對我們非常有利。」

民主黨則強調，他們在去年期中選舉拿下聯邦眾院，而且民調顯示，川普在全美和關鍵州的支持率，輸給民主黨幾名排行在前的參選人，顯示民心思變。不過，民主黨還在爭論，究竟要支持溫和派，還是立場偏左的參選人。

川普競選主軸之一，就是強調經濟相對強勁，失業率處於低檔，不過由於全球經濟成長減緩，川普又和中國大陸打貿易戰，美國經濟衰退的徵兆已出現，只是川普團隊繼續宣稱有信心。共和黨2012年總統候選人羅姆尼的策士麥登說：「現在經濟是我們的強項，六個月後還是嗎？」

川普團隊將選戰重點放在2016年大選時競爭激烈的州，如傳統上是民主黨票倉、但川普成功爭取到的密西根、威斯康辛、賓州和佛州，另外還將爭取2016年川普差點拿下、最後落敗的州，如明尼蘇達和新罕布夏。民主黨則努力讓支持川普的北卡羅來納和亞利桑納州「變天」。

彈劾調查可能為選戰投下變數。川普陣營聲稱，民主黨發動彈劾調查，會激出共和黨基本盤。民主黨則宣揚說，民調顯示愈來愈多人贊成彈劾川普。

麥登強調，選戰隨時會出現不可測的變化，就像2016年大選最後幾天，聯邦調查局突然宣布，對民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓電郵案重啟調查，川普則在同年稍早面臨一段自己的舊影片曝光，內容是他2005年大談如何對女人毛手毛腳。麥登說：「總會有不可逆料的事情發生。」

川普1日在密西西比州造勢。（美聯社）
川普1日在密西西比州造勢。（美聯社）
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