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陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國加州洛杉磯梅伍德學院中學（Maywood Academy High School）前音樂教師萊利（Marston Riley）一年前情緒失控、出拳痛毆對他「出口成髒」的學生，影片上網後轟動全美。法官近日裁准檢方撤告，還給萊利一個清白之身。

今年已65歲的萊利當時糾正一名同為有色人種的學生服儀不符規定，對方則不滿萊利讓他下不了台，不僅拒絕離開，還口出「黑鬼」與「婊子」等髒話，並將手上的籃球朝萊利砸過去。萊利突然理智斷線，用手機痛毆那名學生，2人隨後扭打成一團，直到其他校方人員趕到介入制止。

儘管萊利得到家長及師生聲援，許多網友也自拍支持影片，GoFundMe眾籌網站則為他募得19萬2千美元的保釋金及訴訟費用，檢方一開始仍控告他對兒童造成肉體傷害的輕罪。

不過，萊利今年1月主張自己清白，檢方則考慮到他的年紀，事前事後都沒有前科，完成10周情緒管理課程，同時被迫從梅伍德學院中學提前退休，因此決定不再起訴萊利。

檢方撤告消息傳來後，萊利在臉書上傳影片向支持者致謝，稱「感謝每一個為我們祈禱、傳訊及透過GoFundMe出錢支持我們的人。」

萊利表示，當初轟動國內外的影片已是那名學生第二度進入教室，他盡力保持冷靜，多次要求對方必須離開，也不想傷害他。但那名學生感到不高興，甚至得寸進尺，在有人開始錄影前，就對萊利噴出「髒話與N開頭字眼」，甚至想抓他手臂、將他制伏。

萊利說，儘管他自認處理的還可以，但承認應該可以做得更好，他也祝福那位學生未來一路順遂。

美國加州洛杉磯梅伍德學院中學前音樂教師萊利一年前情緒失控、出拳痛毆對他「出口成髒...
美國加州洛杉磯梅伍德學院中學前音樂教師萊利一年前情緒失控、出拳痛毆對他「出口成髒」的學生，原被提告對兒童造成肉體傷害，但法官近日裁准檢方撤告申請，還他一個清白。畫面翻攝：NBC News
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