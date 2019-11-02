影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



美國加州洛杉磯梅伍德學院中學（Maywood Academy High School）前音樂教師萊利（Marston Riley）一年前情緒失控、出拳痛毆對他「出口成髒」的學生，影片上網後轟動全美。法官近日裁准檢方撤告，還給萊利一個清白之身。

今年已65歲的萊利當時糾正一名同為有色人種的學生服儀不符規定，對方則不滿萊利讓他下不了台，不僅拒絕離開，還口出「黑鬼」與「婊子」等髒話，並將手上的籃球朝萊利砸過去。萊利突然理智斷線，用手機痛毆那名學生，2人隨後扭打成一團，直到其他校方人員趕到介入制止。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管萊利得到家長及師生聲援，許多網友也自拍支持影片，GoFundMe眾籌網站則為他募得19萬2千美元的保釋金及訴訟費用，檢方一開始仍控告他對兒童造成肉體傷害的輕罪。

不過，萊利今年1月主張自己清白，檢方則考慮到他的年紀，事前事後都沒有前科，完成10周情緒管理課程，同時被迫從梅伍德學院中學提前退休，因此決定不再起訴萊利。

檢方撤告消息傳來後，萊利在臉書上傳影片向支持者致謝，稱「感謝每一個為我們祈禱、傳訊及透過GoFundMe出錢支持我們的人。」

萊利表示，當初轟動國內外的影片已是那名學生第二度進入教室，他盡力保持冷靜，多次要求對方必須離開，也不想傷害他。但那名學生感到不高興，甚至得寸進尺，在有人開始錄影前，就對萊利噴出「髒話與N開頭字眼」，甚至想抓他手臂、將他制伏。